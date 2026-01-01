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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 24
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JASON NEWSTED: «Пять лет уже книгу пишу!»



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JASON NEWSTED в недавнем интервью рассказал, что работает сразу над несколькими книгами, однако первой планирует выпустить именно свои мемуары.

«У меня в планах несколько книг, но сначала я должен закончить и издать свои мемуары. Уже готова книга со стихами и текстами песен. Готова и книга с моими рисунками. Но именно мемуары должны стать отправной точкой. На самом деле я работаю над ними уже около пяти лет. Сейчас у меня готово примерно 130 глав. Какие-то занимают всего одну страницу, какие-то — пять. Вся книга построена именно так. Это очень личный рассказ, дополненный фотографиями, с легкой, теплой атмосферой, где каждая страница представляет собой отдельную историю».

По словам музыканта, он сознательно не собирается в очередной раз пересказывать давно известные истории.

«Я не хочу вновь пережевывать до бесконечности истории, которые уже рассказывали сотни раз. Возможно, поделюсь своим взглядом на пару моментов — например, на какой-нибудь знаменитый концерт, известное событие или церемонию вручения наград, о которых люди могли не знать каких-то деталей. Но я не собираюсь снова и снова возвращаться к тому, что уже всем известно. Гораздо интереснее рассказать о личных переживаниях и внутренних вещах.

Никакого поливания грязью или подобной ерунды там не будет. Не будет и всех этих банальных историй про наркотики. Исключение — только фактический рассказ о моей зависимости от обезболивающих препаратов».




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