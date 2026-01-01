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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 61
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 47
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 28
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 25
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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 61
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 47
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 28
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 25
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7 июл 2026 : 		 Видео с выступления JASON NEWSTED And THE CHOPHOUSE BAND

1 июл 2026 : 		 JASON NEWSTED: «Пять лет уже книгу пишу!»

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10 май 2023 : 		 JASON NEWSTED: «Пусть люди решат, нужны ли наши концерты»

30 апр 2023 : 		 JASON NEWSTED: «Пока разовый концерт, а дальше...»

23 апр 2023 : 		 JASON NEWSTED — об отношениях с музыкантами METALLICA

17 апр 2023 : 		 JASON NEWSTED возвращает NEWSTED

27 мар 2023 : 		 JASON NEWSTED в акустике

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Видео с выступления JASON NEWSTED And THE CHOPHOUSE BAND



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Видео полного выступления JASON NEWSTED And THE CHOPHOUSE BAND, которое состоялось третьего июля в Mickey's Black Box, Lititz, Pennsylvania, доступно для просмотра ниже.




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