*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 30
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 27
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 26
*Семья Осборнов решила создать цифровую копию Оззи 23
BILLY IDOL получил Lifetime Achievement Award



BILLY IDOL в минувшие выходные получил премию за вклад в развитие музыки на 52-й церемонии American Music Awards. Idol отпраздновал эту честь своим первым в истории выступлением на AMA вместе со своим давним соавтором и гитаристом Steve Stevens, исполнив попурри из своих самых больших хитов, включая «Eyes Without A Face» и «Dancing With Myself».

«Когда я начинал в панк-роке в 1976 году, мы не знали, продержится ли то, чем мы занимаемся, шесть месяцев, не говоря уже о 50 годах. Но мы делали это из любви», — отметил Billy, добавив: «Всем ребятам, которые любят рок-н-ролл — или любую другую музыку — так же сильно, как я, и если вы вдохновлены стремлением к свободе и хотите посвятить свою жизнь искусству, все, что я могу сказать: "Возьмите инструмент, узнайте, кто вы есть, и будьте собой"».




