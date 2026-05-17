BILLY IDOL получит награду за жизненные достижения



CBS и Dick Clark Productions (DCP), крупнейший в мире владелец и продюсер телевизионных шоу и развлекательных программ в прямом эфире, объявили, что легенда рока и будущий член Rock And Roll Hall Of Fame 2026 года Billy Idol получит премию Lifetime Achievement Award на 52-й церемонии American Music Awards (AMAs) — в знак признания его выдающейся карьеры, творческого наследия и огромного вклада в музыку, а также в честь его долговечного влияния на поколения артистов и поклонников. За десятилетия с момента своего появления на сцене Idol оказал огромное влияние как на музыкантов, так и на слушателей. Икона панка исполнит попурри из своих главных хитов — это будет его первое появление на сцене AMAs с 2004 года, когда он вручал награду, и вообще первое выступление на самой церемонии. Ранее премию AMAs Lifetime Achievement Award получали Diana Ross и Rod Stewart.



Звездное шоу откроет летний сезон: ведущей станет Queen Latifah, а сама церемония пройдет в прямом эфире из MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе — это самая большая площадка в истории шоу — в День памяти, в понедельник, 25 мая. Трансляция стартует одновременно по всей стране на CBS Television Network и Paramount+ в 20:00 по восточному времени / 17:00 по тихоокеанскому. В программе заявлены выступления обладательницы International Artist Award of Excellence Karol G, а также HOOTIE & THE BLOWFISH, KATSEYE, Keith Urban, Maluma, Riley Green, SOMBR, Teddy Swims, Teyana Taylor и TWENTY ONE PILOTS. Имена других участников будут объявлены позже. Билеты на шоу уже доступны через AXS.



«Billy Idol — настоящая рок-легенда, чье влияние вышло далеко за пределы поколений и жанров. От своей революционной музыки до невероятной сценической харизмы — Billy оставил неизгладимый след в поп-культуре и музыкальной индустрии», — заявили исполнительные продюсеры Barry Adelman, EVP Television, и Alexi Mazareas, SVP Programming & Development компании Dick Clark Productions. «Мы рады вручить ему Lifetime Achievement Award на 52-й церемонии American Music Awards и отпраздновать его наследие выступлением, которое, без сомнения, станет незабываемым».



Вот уже почти 50 лет Billy Idol остается одним из главных лиц и голосов рок-н-ролла. В период с 1977 по 1981 год Idol выпустил три альбома с GENERATION X в роли их идеально подходящего для камер фронтмена. В 1982 году вместе с гитаристом Steve Stevens он начал сольную карьеру, объединившую панк, рок-н-ролльный декаданс и поп-чувствительность в таких песнях, как "Dancing With Myself", "White Wedding", "Rebel Yell", "Eyes Without A Face", "Cradle Of Love" и других. Продолжая активно гастролировать по всему миру и не собираясь сбавлять обороты, Idol выпустил в 2025 году альбом "Dream Into It" на Dark Horse Records, получивший высокие оценки как от фанатов, так и от критиков. А в 2026 году вышел документальный фильм "Billy Idol Should Be Dead", ставший наиболее полным рассказом о его жизни и карьере.



52-я церемония American Music Awards, одно из самых ожидаемых музыкальных событий года, вновь будет транслироваться на CBS и Paramount+ и отметит как самых влиятельных артистов и песни современности, так и подарит зрителям запоминающиеся выступления и специальные моменты в мультижанровом, межпоколенческом празднике музыки.



Номинанты на 52-е AMAs были объявлены в прошлом месяце. Лидером по количеству номинаций стала Taylor Swift — у нее их восемь. Следом идут Morgan Wallen, Olivia Dean, Sabrina Carpenter и SOMBR — у каждого по семь номинаций. Голосование фанатов уже завершилось по всем категориям, кроме "Social Song Of The Year" и "Tour Of The Year" — оно останется открытым в течение первых 30 минут эфира AMAs. Проголосовать можно через VoteAMAs.com и Instagram-аккаунт @AMAs.



Дополнительная информация, включая новых артистов и ведущих церемонии, будет объявлена в ближайшие недели.



American Music Awards, посвященная самым знаковым музыкальным достижениям года, остается крупнейшей в мире премией, где победителей выбирают фанаты, чествуя самых влиятельных артистов современности и их преданных поклонников.



Созданная легендарным продюсером Dick Clark и впервые проведенная в 1974 году, премия American Music Awards за полвека подарила публике множество культовых выступлений и моментов, определивших поп-культуру, а также прославилась тем, что открывала миру новых артистов.



Согласно данным Nielsen, церемония 2025 года стала одним из самых просматриваемых телевизионных спецэфиров года: 51-е AMAs посмотрели более 10 миллионов уникальных зрителей на CBS и Paramount+ в День памяти — в понедельник, 26 мая — а также во время повторных показов на MTV, CMT и BET. Эфир на CBS собрал самую большую аудиторию с 2019 года и показал рост на 38% по сравнению с последней прямой трансляцией премии на ABC в 2022 году.



Впервые прошедшая в День памяти церемония AMAs 2025 открыла летний сезон с Jennifer Lopez в роли ведущей — спустя десять лет после ее дебюта в этом качестве в 2015 году. Она открыла шоу эффектным непрерывным попурри из 23 главных хитов года. Среди выступавших тогда были обладательница ICON Award Janet Jackson, а также Alex Warren, Becky G и Manuel Turizo, Benson Boone, Blake Shelton, Gloria Estefan, Gwen Stefani, Lainey Wilson, Reneé Rapp и лауреат Lifetime Achievement Award Rod Stewart.







