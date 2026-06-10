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Bill Ward

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|||| 10 июн 2026

BILL WARD: «Я всегда играл "Paranoid" по-разному»



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BILL WARD в недавнем интервью обсудил «Spiral Architect» — заключительный трек альбома «Sabbath Bloody Sabbath», выпущенного в 1973 году. Эта песня в своих текстах затрагивает темы сохранения смысла в сюрреалистичном современном мире:

«Играть “Spiral Architect” вживую было здорово. У нас были грандиозные оркестровые партии… Так что я просто обожал “Spiral Architect”. Это была одна из моих любимых песен. В то время, когда мы её сочинили, она, как мне казалось, была очень смелой с музыкальной точки зрения. Мне нравится, что у нас была рок-песня с почти классической аранжировкой. У нас были литавры, которые подчёркивали и акцентировали партию Tony, и бас Tterry [Geezer Butler]. В ней есть нечто готическое. Это просто абсолютная вершина металла. В ней прекрасно то, что она по-прежнему остаётся металлом. Хотя я чувствую, как менялась наша группа, она никогда не теряла своих корней. Она никогда не отходила от своих корней, а именно от этого очень жёсткого и безжалостного звучания. И всё это по-прежнему заключено в "Spiral Architect". В плане текстов она осталась нетронутой.

Мне нравится, что группа пошла на риск и использовала оркестровые аранжировки в этой песне. В ней есть паузы, есть более медленные части, где мы осмелились написать "for all the things upon this earth" или как там это звучало в то время... Должен быть честен, если уж раскрывать секреты, то я сам написал эти слова, и они попали в песню. И я говорю это не для того, чтобы себя превознести. Мне, честно говоря, плевать, но я говорю, что это для меня стало квинтэссенцией, воплощением времени и места, через которые, как мне кажется, мы все проходили.

Надо помнить, что это был примерно третий или четвёртый альбом, и мы очень устали. Мы без остановки колесили по всему миру, не останавливаясь. Мы не делали перерывов, кроме как для того, чтобы сходить в туалет и пообедать. А в остальном мы продолжали рок-н-роллить. Я просто обожаю эту песню».

На вопрос, часто ли BLACK SABBATH играли «Spiral Architect» на концертах, он ответил:

«Да, мы играли её на выступлениях. Она долгое время входила в концертную программу».

Что касается того, сложно ли исполнять «Spiral Architect» вживую, учитывая изменения темпа в песне, Bill сказал:

«Нет, играть её вживую было здорово. Исполнять её на концертах было замечательно. Что касается меня, я начинал с хай-хэтов, а потом продолжал играть на барабанах. Для меня было достаточно места. Гизер играл на басу с большой выразительностью, почти как в оркестре. У Tony была свобода делать всё что угодно. Он играл почти акустические партии, но с электронным звуком, и в то же время он по-прежнему играл мощные аккорды. Он добавлял разные фишки. А плачущий голос Оззи всё это закреплял. Это блестящая песня. Я люблю её. Мы позволили себе немного импровизировать в этой композиции. Мы так поступали и с другими песнями. Сейчас мы как раз обсуждаем это, как мы меняли её и сколько импровизации вкладывали в песню. Но иногда Тони начинал её иначе. Периодически он играл классическую пьесу перед ней. И всё могло измениться в одночасье».

После того как ведущий отметил, что «Spiral Architect» оставляла много места для импровизации, Bill ответил:

«Иногда мы импровизировали в самом начале, но в остальной части песни нам приходилось играть строго по нотам. Периодически в самом конце мы импровизировали, так что это было ещё одно место для импровизации... Даже на записи мы импровизировали. В самом конце песни звучит импровизация. На самом деле нам приходилось играть свои партии так, как они были изначально написаны. Но место для импровизации было».

На вопрос, были ли в сет-листе BLACK SABBATH другие песни, в которых группа импровизировала, Bill ответил:

«Безусловно… Если подумать, большая часть нашего шоу была импровизацией. Как вы знаете, Tony устраивал грандиозные гитарные соло. Они занимали иногда до 40 минут. Сначала мы играли сеты продолжительностью почти два с половиной часа, а то и дольше. Так что не было ничего необычного в том, что мы импровизировали… В те времена публика с нетерпением ждала на концерте гитарное соло. Так происходит и по сию пору. Было сложно вписать импровизацию в песню, в которой мы знали, куда двигаться во всех частях, где импровизация была фактически запрещена. Но у нас были песни, где — я пытаюсь вспомнить их, но память меня подводит — у нас были песни, где нам разрешалось отклоняться от плана, где песня могла развернуться, прерваться, и где мы допускали соло на барабанах, гитаре или басу, в зависимости от ситуации».

Когда ведущий сказал, что некоторые группы выходят на сцену и исполняют альбом, который записали в студии, нота в ноту, Bill ответил:

«Мы постоянно вносили разные изменения. Я всегда играл "Paranoid" по-разному. Я и не знал, как сыграть одинаково. Но я старался держать ритм в большинстве песен. Как барабанщик я старался держать ритм таким, каким он был изначально. Но на некоторых концертах я думал: "Чёрт возьми, я сыграю это"».




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10 июн 2026
Exceptional
Ага, то одну партию забывал, то другую
10 июн 2026
WahrandPhain
Exceptional, уэээй, это вообще то джаз-свинг и импровизация!
просмотров: 6049

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