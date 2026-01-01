17 июн 2026



Вокалист BUSH: «Меня забавляет, что с годами я становлюсь все тяжелее»



GAVIN ROSSDALE в недавнем интервью рассказал о том, как у него проходит процесс сочинительства:



«Для меня музыка — это просто невероятное путешествие. Я многое знаю о музыке и понимаю, что в ней существует огромное количество серых зон. И мне кажется, что самые интересные вещи рождаются именно там — в этих серых зонах и в своеобразной алхимии различных элементов.



Поэтому для меня это постоянный вызов — стараться оставаться интересным самому себе и испытывать такое же вдохновение, какое я испытываю, слушая молодые группы, которые считаю потрясающими и очень вдохновляющими».



По словам фронтмена BUSH, одним из его главных достижений стало нежелание останавливаться на достигнутом.



«Наверное, я горжусь тем, что никогда не почивал на лаврах. Я всегда заставлял себя двигаться дальше. И продолжаю делать это до сих пор. Написание новых песен — мучительный процесс. Нужно постоянно искать новые способы быть хорошим, удивлять самого себя, потому что ничто не должно повторяться».



Rossdale признался, что после выхода последнего альбома BUSH «I Beat Loneliness» и года гастролей он вновь оказался в привычном для себя состоянии творческого беспокойства.



«Последнее время мы много играем материал с "I Beat Loneliness". И это странное ощущение: альбом вышел в прошлом году, мы провели тур, увидели множество отличных групп, посмотрели на собственное шоу со стороны и я снова думаю только об одном — что можно сделать лучше.



Забавно, потому что люди иногда подходят ко мне и спрашивают: "Какой совет ты можешь дать?" А я всю жизнь занимаюсь только одним — пытаюсь писать музыку, которую сам хотел бы слушать».



Именно этот принцип остаётся для него главным критерием качества.



«Я могу записать дома какой-нибудь трек, послушать его и сказать: "Нет". Поэтому каждая песня, независимо от того, понравится она людям или нет, проходит через один и тот же тест: хочу ли я сам это слушать? Когда я включаю её, вызывает ли она у меня эмоции? Если я просто еду куда-то на машине без цели, хочу ли я слышать именно эту музыку?»



При этом взгляд на собственный материал постоянно меняется.



«В момент создания ответ всегда положительный. Но потом проходит год гастролей, как это произошло сейчас, и мне уже не терпится вернуться и исправить то, что, как мне кажется, можно улучшить. Сейчас я как раз нахожусь в таком состоянии. Я написал целую кучу новых песен, но потом думаю: "Нет, это не то. Нужно вернуться и переделать"».



Музыкант считает творчество жизненной необходимостью и способом сохранять внутреннее равновесие.



«Мне это безумно интересно. Полагаю, я занимаюсь творчеством потому, что оно спасает меня. Это выход для всего, что происходит внутри. И если бы у меня не было такого выхода, я даже не знаю, кто страдал бы больше всего. Возможно, я сам. Поэтому для меня это очень полезный и очищающий процесс. Это как кран, который постоянно открыт. И в этом есть что-то невероятно захватывающее».



При этом Rossdale с улыбкой отметил, что его музыка со временем становится только тяжелее.



«Самое смешное, что я продолжаю делать музыку всё тяжелее и тяжелее. Потому что это гораздо веселее, чем пытаться писать песни для посиделок у костра, хотя некоторые делают это великолепно. А мне просто хочется создавать вещи, которые заставляют меня смеяться от того, насколько они тяжёлые».







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