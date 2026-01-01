Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 31
*Новое видео MEMOIRA 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 31
*Новое видео MEMOIRA 19
[= ||| все новости группы



*

Bush

*



17 июн 2026 : 		 Вокалист BUSH: «Меня забавляет, что с годами я становлюсь все тяжелее»

2 май 2026 : 		 BUSH переделали Swallowed

12 апр 2026 : 		 Вокалист BUSH: «Мне очень важно обладать аутентичностью»

1 фев 2026 : 		 Новое видео BUSH

27 сен 2025 : 		 Новое видео BUSH

30 июл 2025 : 		 Новое видео BUSH

24 июл 2025 : 		 BUSH исполнили шесть песен

7 июн 2025 : 		 Новое видео BUSH

6 июн 2025 : 		 Новая песня BUSH

22 май 2025 : 		 Лидер BUSH: «Я старался быть максимально понятным»

18 апр 2025 : 		 Новая песня BUSH

29 мар 2025 : 		 Вокалист BUSH: «Ментальное здоровье очень важно!»

27 фев 2025 : 		 Вокалист BUSH дал совет молодым

5 фев 2025 : 		 Вокалист BUSH: «Не понимаю, как молодежи зарабатывать»

17 янв 2025 : 		 BUSH начинают сведение

4 янв 2025 : 		 BUSH завершили работу над альбомом

11 дек 2024 : 		 Готов ли вокалист BUSH продать свои песни?

3 окт 2024 : 		 BUSH переиздают альбом

16 сен 2024 : 		 KEVIN MARTIN присоединился на сцене к BUSH для кавер-версии THE BEATLES

18 июл 2024 : 		 Вокалист BUSH: «Я очень горжусь своими записями»

18 июн 2024 : 		 BUSH выпустят новую песню летом

21 янв 2024 : 		 Вокалист BUSH в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

7 дек 2023 : 		 У вокалиста BUSH уже есть семь новых песен

3 дек 2023 : 		 Вокалист BUSH: «И через сколько ИИ все захватит? Через год, через 10?»

2 ноя 2023 : 		 BUSH в "The Talk"

28 окт 2023 : 		 Вокалист BUSH: «Целиком сыграть первый альбом?»
Показать далее
| - |

|||| 17 июн 2026

Вокалист BUSH: «Меня забавляет, что с годами я становлюсь все тяжелее»



zoom
GAVIN ROSSDALE в недавнем интервью рассказал о том, как у него проходит процесс сочинительства:

«Для меня музыка — это просто невероятное путешествие. Я многое знаю о музыке и понимаю, что в ней существует огромное количество серых зон. И мне кажется, что самые интересные вещи рождаются именно там — в этих серых зонах и в своеобразной алхимии различных элементов.

Поэтому для меня это постоянный вызов — стараться оставаться интересным самому себе и испытывать такое же вдохновение, какое я испытываю, слушая молодые группы, которые считаю потрясающими и очень вдохновляющими».

По словам фронтмена BUSH, одним из его главных достижений стало нежелание останавливаться на достигнутом.

«Наверное, я горжусь тем, что никогда не почивал на лаврах. Я всегда заставлял себя двигаться дальше. И продолжаю делать это до сих пор. Написание новых песен — мучительный процесс. Нужно постоянно искать новые способы быть хорошим, удивлять самого себя, потому что ничто не должно повторяться».

Rossdale признался, что после выхода последнего альбома BUSH «I Beat Loneliness» и года гастролей он вновь оказался в привычном для себя состоянии творческого беспокойства.

«Последнее время мы много играем материал с "I Beat Loneliness". И это странное ощущение: альбом вышел в прошлом году, мы провели тур, увидели множество отличных групп, посмотрели на собственное шоу со стороны и я снова думаю только об одном — что можно сделать лучше.

Забавно, потому что люди иногда подходят ко мне и спрашивают: "Какой совет ты можешь дать?" А я всю жизнь занимаюсь только одним — пытаюсь писать музыку, которую сам хотел бы слушать».

Именно этот принцип остаётся для него главным критерием качества.

«Я могу записать дома какой-нибудь трек, послушать его и сказать: "Нет". Поэтому каждая песня, независимо от того, понравится она людям или нет, проходит через один и тот же тест: хочу ли я сам это слушать? Когда я включаю её, вызывает ли она у меня эмоции? Если я просто еду куда-то на машине без цели, хочу ли я слышать именно эту музыку?»

При этом взгляд на собственный материал постоянно меняется.

«В момент создания ответ всегда положительный. Но потом проходит год гастролей, как это произошло сейчас, и мне уже не терпится вернуться и исправить то, что, как мне кажется, можно улучшить. Сейчас я как раз нахожусь в таком состоянии. Я написал целую кучу новых песен, но потом думаю: "Нет, это не то. Нужно вернуться и переделать"».

Музыкант считает творчество жизненной необходимостью и способом сохранять внутреннее равновесие.

«Мне это безумно интересно. Полагаю, я занимаюсь творчеством потому, что оно спасает меня. Это выход для всего, что происходит внутри. И если бы у меня не было такого выхода, я даже не знаю, кто страдал бы больше всего. Возможно, я сам. Поэтому для меня это очень полезный и очищающий процесс. Это как кран, который постоянно открыт. И в этом есть что-то невероятно захватывающее».

При этом Rossdale с улыбкой отметил, что его музыка со временем становится только тяжелее.

«Самое смешное, что я продолжаю делать музыку всё тяжелее и тяжелее. Потому что это гораздо веселее, чем пытаться писать песни для посиделок у костра, хотя некоторые делают это великолепно. А мне просто хочется создавать вещи, которые заставляют меня смеяться от того, насколько они тяжёлые».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 308

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом