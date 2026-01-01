Лидер DEVILDRIVER: «Вера, любовь семьи и фанатов помогли мне пройти сложные времена»
В рамках недавней беседы с лидером DEVILDRIVER Dez Fafara спросили, что дает ему силы продолжать двигаться вперед вот уже более чем тридцать лет и справляться с трудностями как в личной, так и профессиональной жизни:
«Моя любовь и вера в Бога и высшие силы, наблюдающие за мной. Моя жена, мои дети, мои восемь кошек, моя собака, мой дом. Но... и я не хочу говорить "превыше всего этого", но помимо всего этого и наравне с моими отношениями со Вселенной и моей семьей... ах, это так эмоционально говорить, но это все вы. Я бы не стал, я не смог... Это действительно задело меня, на самом деле; этот вопрос задел меня за живое. Мне жаль. У меня есть душа, как и у других людей. Но я уверен, что все дело в фанатах. Я ненавижу даже это слово. Какой-то парень подбежал ко мне в аэропорту: "Я твой большой фанат". Я такой: "Не называй себя так. Давайте просто будем людьми". Я думаю, что это все вы, ребята, все, кто когда-либо поддерживал меня с 1995 года.
Следующий сингл [DEVILDRIVER] называется "Dead In The Water", и на самом деле он об этом — о том, что без вас, ребята, я был бы уже мертв. И вот почему первые строчки этой песни таковы: "Позволь огню разгореться, ты был рожден для этого, не сворачивай с пути. Преврати боль в силу. Созидай из пепла. Надежда никогда не пропадает даром". И я не хочу раскрывать детали сингла, но я очень благодарен всем вам, всем, кому когда-либо было не наплевать на этого парня. Я имею в виду, что я просто возвеличенный сантехник или как там я еще у вас значусь... Я просто какой-то чувак и все. Так уж случилось, что я могу взять в руки микрофон и..... Но я не более особенный, чем вы или кто-либо другой, кто это все читает. Я очень благодарен и польщен. И это заставляет меня еще больше посвятить себя тому, что я делаю, и продолжать, пока это не перестанет казаться правильным, не перестанет ощущать себя правильным, не перестанет действовать правильно, не перестанет звучать правильно».
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