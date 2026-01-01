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Вокалист SANCTUARY о недавнем сингле



JOSEPH MICHAEL в недавнем интервью поговорил о недавно выпущенном сингле "Not Of The Living":



«Считаю, что эта песня — самая прямолинейная из всего нового материала, над которым мы сейчас работаем. Мы зашли в студию и записали три композиции, и именно эта получилась, пожалуй, самым классическим хэви из всех.



Не сказал бы, что она наименее творческая, но определенно самая одноплановая. Она просто тяжелая — и всё. Именно с нее мы и хотели начать. А уже потом, когда выйдет альбом, слушатели отправятся вместе с нами в настоящее путешествие. Но сначала нам нужен был своего рода плацдарм, точка опоры, чтобы показать: вот он, новый состав SANCTUARY».



Отвечая на вопрос, когда поклонникам стоит ждать новый полноформатный альбом SANCTUARY, Joseph с улыбкой сказал:



«Лейбл ждет его 7 января. [Смеется.] Ну, то есть к этой дате мы должны просто сдать готовые мастер-записи. Но в нашем деле всё работает совсем не так. Это не работа с девяти до пяти. Ты не отмечаешься каждый день пять раз в неделю, а в конце квартала не сдаешь готовый отчет. Здесь так не бывает.



Я могу говорить только за себя, но это всё-таки коллективная работа. Мы с [основателем и гитаристом SANCTUARY] Lenny Rutledge — главные авторы материала. Но у него свой подход: когда он работает над риффами, ему нравится приглашать остальных в студию — барабанщика Dave Budbill, басиста George Hernandez — и сразу смотреть, как всё звучит вживую, чувствовать реакцию музыкантов в комнате.



Я же работаю совершенно иначе. Могу сесть с нотной бумагой и полностью расписать песню от начала до конца. А потом уже неважно — сыграем мы ее позже. Так что у нас абсолютно разные творческие процессы.



Потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть друг к другу, но, если честно, всё это не так уж сильно отличается от того, как SANCTUARY работали в оригинальном составе. В конце концов, это всего лишь третий альбом группы за сорок лет. Так что, учитывая историю коллектива, я бы не сказал, что мы так уж долго к нему шли».







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