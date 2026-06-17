17 июн 2026



Гитарист LIMP BIZKIT: «С уходом Сэма мы лишились части ДНК»



WES BORLAND в недавнем интервью коснулся смерти Сэма Риверса, которая случилась в прошлом году:



«[Сэм] был мне как член семьи. Я постараюсь не расплакаться. Мы словно потеряли частичку нашей ДНК. Сейчас слишком сложно говорить об этом подробно.



Сэма] никто и никогда не сможет заменить. Я имею в виду, нам так повезло с Richie [Buxton], который сейчас играет с нами. Он такой замечательный музыкант, и он просто замечательный парень, и мы будем поддерживать его так долго, как сможем, потому что он также играет в группе со своей женой Ecca Vandal, и у них сейчас все отлично, их карьера на взлете. Но мы собираемся удерживать его так долго, как сможем, и продолжать двигаться вперед.



Сэма невозможно заменить. Он был сердцебиением. Это безумие — говорить об этом… очень эмоционально... Я скажу, что в прошлом году, когда это случилось, мы все были в некотором роде в ступоре и шоке, а сейчас мы все скорбим».







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