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*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 31
*Новое видео MEMOIRA 19
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Limp Bizkit

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|||| 17 июн 2026

Гитарист LIMP BIZKIT: «С уходом Сэма мы лишились части ДНК»



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WES BORLAND в недавнем интервью коснулся смерти Сэма Риверса, которая случилась в прошлом году:

«[Сэм] был мне как член семьи. Я постараюсь не расплакаться. Мы словно потеряли частичку нашей ДНК. Сейчас слишком сложно говорить об этом подробно.

Сэма] никто и никогда не сможет заменить. Я имею в виду, нам так повезло с Richie [Buxton], который сейчас играет с нами. Он такой замечательный музыкант, и он просто замечательный парень, и мы будем поддерживать его так долго, как сможем, потому что он также играет в группе со своей женой Ecca Vandal, и у них сейчас все отлично, их карьера на взлете. Но мы собираемся удерживать его так долго, как сможем, и продолжать двигаться вперед.

Сэма невозможно заменить. Он был сердцебиением. Это безумие — говорить об этом… очень эмоционально... Я скажу, что в прошлом году, когда это случилось, мы все были в некотором роде в ступоре и шоке, а сейчас мы все скорбим».




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17 июн 2026
Вашингтон Ирвинг
то же самое, что и с Mastodon - без него будет совсем совсем по-другому, может и не хуже ничуть, но не так, как нам полюбилось когда-то
классный басист. Down Another Day пойду послушаю в 325423423 раз.
просмотров: 875

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