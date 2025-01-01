20 окт 2025



Вокалист LIMP BIZKIT почтил память басиста



FRED DURST опубликовал видеосообщение, в котором почтил память Сэма Риверса:



«Сэм Риверс, легенда. Настоящая. Такой одаренный, невероятно милый и замечательный человек.



Я познакомился с Сэмом, когда в Джексонвилле, штат Флорида, я несколько раз воплощал идею группы, которую пытался организовать. У меня была идея и видение именно этого стиля и звучания, и я просто не мог правильно их объединить. И тогда я решил: "Я пойду и найду подходящих музыкантов, которые смогут это сделать, и сведу все воедино". И я зашел в маленький бар/паб, где играла группа, на пляже Джекс, под названием Pier 7. И вот Сэм стоял на сцене со своей группой и был просто убоен со своим басом. И я подумал: "Боже мой, этот парень потрясающий". На мой взгляд, начинать нужно было с ритм-секции, баса и барабанов. И я не знал, с кем я встречусь первым, чтобы воплотить эту идею — я не знал, с барабанщиком это будет или с басистом, — но в итоге оказалось, что был басист. Я увидел, как играет Сэм, и был поражен. Он тоже играл на пятиструнном басу. Я никогда по-настоящему не видел, чтобы кто-то играл на пятиструнном басу. Он играл ровно и хорошо, он выделялся, и я не мог слышать ничего, кроме партий Сэма. Все исчезло, кроме его дара. И я подошел к Сэму после концерта и сказал: "Эй, чувак, ты невероятен. У меня появилась идея для группы, которую я хочу создать", и я выложил ему идею и сказал, какой я хочу ее видеть. Он посмотрел на меня и сказал: "Убойно. Я в деле. Давай сделаем это". Я подумал: "О Боже мой. Ну, давай сделаем это". И, знаешь, вот так все и начало складываться. У меня появился басист.



После того, как мы с Сэмом немного потусовались, я начал искать других музыкантов и все такое, и Сэм сказал: "Ну, есть мой двоюродный брат Джон — потрясающий барабанщик. Он джазовый барабанщик, и он должен джемовать с нами". И я ответил: "Что ж, джаз — это было бы здорово, потому что он придаст нам тот ритм, который мы хотим, нужную изюминку". И вот я познакомился с John'ом через Сэма и увидел, что у него есть то, что нужно, — у него была эта изюминка. Итак, я, John и Сэм устраиваем джем в гараже Сэма. В то время я играл на гитаре, что-то вроде рэпа и пения, и я не очень хорошо умею играть на гитаре, так что она настроена на Ре, и я зажимал одним пальцем, а Сэм добавлял и поднимал вверх, потому что я явно не был на это способен. Ну а John и Сэм... это было настоящее волшебство, то, как они играли вместе. И я подумал: "Вот оно. Это оно. Это то, что я так долго искал"».



Размышляя о своем музыкальном взаимодействии с Риверсом, Fred сказал:



«У Сэма была такая черта характера, что все, что я мог сказать — "попробуй это", "попробуй это", "сделай это" или "вот это" — Сэм мог сделать это, и делал в тысячу раз лучше, чем я я слышал это у себя в голове. А еще у нас с Сэмом была общая привязанность, любовь к музыке гранж. В этом мы оба были на одной волне. Сэм действительно любил MOTHER LOVE BONE, ALICE IN CHAINS, STONE TEMPLE PILOTS и все гранж-движение Сиэтла. И у него была такая способность извлекать из басов эту прекрасную грусть, которую я никогда не слышал. Я имею в виду, он играл аккорды. Он был просто очень талантлив. Я не могу это объяснить. Я знаю, что это здесь повсюду.



Просто когда я думаю о нем, это так трагично, что его сейчас здесь нет. Со вчерашнего дня я пролил много слез и думал: "Боже мой, Сэм — настоящая легенда". Он сделал это. Он жил этим.



С LIMP BIZKIT мы только что совершили настоящее путешествие. Это были настоящие американские горки. Мы переживаем этот невероятный момент, чувак, и все шло так, так замечательно гладко. И Сэм был очень, очень рад этому. Мы вместе зажигали на стадионах, объездили вместе весь мир, пережили вместе столько моментов. И я знаю, что где бы Сэм сейчас ни был, он улыбается и думает: "Чувак, я сделал это. Я смог". И, черт возьми, он и правда это сделал. То, что он оставил нам после себя, бесценно. Он был особенным человеком. Но он еще и был очень скрытным человеком. Так что те немногие люди, которые были близки с ним и находились рядом, знают, что я говорю правду. Он был очень, очень особенным, искренним человеком. И когда он вышел на сцену, вышел тот самый Сэм-Я-Есть, тот самый Сэм Риверс, он был настоящим зверем. [Он был] просто удивительным человеком. И когда я вспоминаю, как я с ним встретился и как все сложилось, то понимаю, что Сэм был первым человеком, который по-настоящему пришел и помог осуществить мою мечту. И он не стал долго раздумывать. Он просто сказал: "Да, поехали. По-моему, звучит заманчиво. Давай сделаем это". Мне было 25 лет, а ему 18, и он был молод, и в нем был огонь и огромная толика таланта. Я просто знал, что мне очень, очень, очень повезло, что он появился в моей жизни. И я так благодарен, так невероятно благодарен за то, что разделил часть своего пути с Сэмом Риверсом — огромную часть этого путешествия, огромную часть моего путешествия. Я очень, очень благодарен и уже ужасно по нему скучаю. И вся та поддержка и любовь, которые я видел в Интернете, просто ошеломляют. Он действительно оказал влияние на мир, и его музыка и его дар будут жить. А я просто очень сильно его люблю».







