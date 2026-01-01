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Lou Gramm

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LOU GRAMM подтвердил, что уходит со сцены в конце года



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LOU GRAMM в недавнем интервью подтвердил, что планирует завязать с концертами в конце этого года:

«Мне кажется, я занимаюсь этим уже достаточно долго. И хотя в такой жизни мне многое действительно нравилось, думаю, что после полной самоотдачи — когда вкладываешь в музыку сердце, разум и все силы, а также находишь свою идеальную группу — второе по важности умение заключается в том, чтобы вовремя уйти. Я понимаю, что чувствуют многие люди, но, по-моему, уже представляю, чем хочу заниматься дальше».

76-летний Lou Gramm, который в последние пару лет периодически выходит на сцену в качестве специального гостя FOREIGNER, продолжил:

«Мне жаль тех музыкантов, которые остаются слишком долго: вокалисты уже не могут петь, гитаристы цепляются пальцами за струны — ну, вы понимаете. Мне очень повезло, что в моём возрасте я всё ещё могу петь и брать все нужные ноты. Но я не хочу дойти до момента, когда начну изображать, будто всё в порядке, или опускать песни на два тона только для того, чтобы их исполнить.

Для меня нынешний тур — это настоящий пик. Мы наконец-то попали в Зал Славы Рок-н-Ролла, произошло столько хороших событий, и я хочу уйти красиво. Думаю, именно этот летний тур станет для меня таким финалом».

Осознавая, что это одни из последних концертов в его карьере, Gramm признался, что теперь воспринимает каждое выступление особенно остро — и сам, и публика.

«Я стараюсь впитывать каждое мгновение. Получаю огромное удовольствие от криков зрителей, аплодисментов и всего остального. В последнее время я прислушиваюсь ко всему этому гораздо внимательнее».

Gramm, присоединившийся к FOREIGNER во время основания группы в 1976 году после работы в BLACK SHEEP, уже говорил о завершении карьеры в интервью Ultimate Classic Rock в октябре прошлого года.

«Я занимаюсь этим уже больше 54 лет, если считать ещё BLACK SHEEP. Это тоже была профессиональная группа. У нас вышло два альбома на Capitol Records, мы много гастролировали. Просто сейчас мне хочется заняться другими вещами. Хочу проводить больше времени со своими старшими детьми и младшим ребёнком. Хочу, пока ещё могу водить, больше возиться со своими автомобилями.

Мне хочется перестать жить в дороге и наконец наслаждаться своим домом, всем, что меня окружает, семьёй и друзьями — всем тем, чем мне приходилось жертвовать больше полувека.

Мне кажется, я уже сделал всё, что хотел. Попасть в Зал Славы авторов песен и Зал Славы Рок-н-Ролла — это огромные вехи в моей жизни. Думаю, в этой профессии просто наступает момент, когда ты понимаешь: пришло время».




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