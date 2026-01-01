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ADRIAN VANDENBERG о записи "Here I Go Again"



ADRIAN VANDENBERG в недавнем интервью рассказал о записи ставшего культовым гитарного соло в песне «Here I Go Again» с одноимённого альбома WHITESNAKE 1987 года:



«David просил меня присоединиться к группе с тех пор, как вышел первый альбом VANDENBERG, кажется, в 1982 году. Он пригласил меня на концерт, где он играл со старым составом WHITESNAKE. Как известно, это было что-то вроде блюз-рок-группы, но, конечно, с потрясающим вокалистом, и он пригласил меня посмотреть выступление. После концерта за кулисами он спросил: "Ты доволен своей группой? Как ты относишься к тому, чтобы присоединиться к нам?"



Я ответил: "О чувак". Он всегда был одним из моих любимых певцов с тех пор, как присоединился к PURPLE, но я тогда только подписал контракт с Atlantic, и только вышел первый альбом VANDENBERG. Я сказал: "Надеюсь, в будущем настанет более подходящий момент". Так что мы оставались на связи. На протяжении многих лет он обращался ко мне либо напрямую, либо через одного из менеджеров. Он говорил: "Упрямый голландец, ты передумал?" Во второй раз, когда мы работали над вторым альбомом VANDENBERG в студии Jimmy Page, он пригласил меня на фестиваль в Донингтоне, где пару лет спустя мы выступили в качестве хедлайнеров, когда я уже был в группе, но тогда это был старый состав. За кулисами он спросил то же самое: "Упрямый голландец, ты передумал?" Я ответил: "Чувак, ты же знаешь, что мы вот-вот закончим наш второй альбом, и я по-прежнему связан контрактом с Atlantic. Я не могу, ты же понимаешь".



Так что более подходящий момент наступил в 1986 году, когда он был в студии и продюсировал альбом вместе с Keith Olsen. John Kalodner, которого многие знают, — он работал с BON JOVI, AEROSMITH и многими другими — пригласил меня приехать в США и сказал: "У меня для тебя новое предложение по контракту с VANDENBERG. Приезжай". Меня доставили самолётом, а в аэропорту встретили на лимузине. Я подумал: "Вот это жизнь". На следующий день я встретился с ним в его офисе. Он сказал что-то вроде: "Я не был с тобой до конца честен, потому что у меня для тебя два предложения. Одно — сформировать совершенно новый состав VANDENBERG с лучшими музыкантами Лос-Анджелеса, а другое — присоединиться к WHITESNAKE".



Я подумал: "Это звучит знакомо". Тогда я сказал: "Мне нужно как следует об этом подумать, потому что это означает, что мне придётся расстаться с ребятами из VANDENBERG". Он ответил: "Хорошо, пока ты здесь, я бы хотел, чтобы ты придумал новую гитарную аранжировку для песни "Here I Go Again" и сыграл в ней соло". Я ответил: "Отлично, ведь я всегда любил эту песню в старой версии". Итак, мы отправились в студию. В задней части студии я работал с четырёхдорожечным кассетным магнитофоном, прорабатывая некоторые идеи аранжировки для "Here I Go Again" и немного импровизируя, чтобы самому придумать что-нибудь. Я услышал шум в аппаратной и высунул голову из-за угла. Я не мог разглядеть, кто там был, но позже я узнал, что это был Джон Сайкс, который прилетел в Лос-Анджелес, потому что не смирился с тем, что его уволили из WHITESNAKE. Так что неудивительно, что там шла оживленная дискуссия, и я подумал, что это не моё дело. Мне просто показалось, что там происходит громкая ссора. Я не знал, что это был Джон, но позже я узнал, что это был он. На следующий день я записал соло и изменил некоторые гитарные партии. Вот и всё. Остальное — история».







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