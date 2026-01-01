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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 52
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
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The Ocean

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15 июл 2026 : 		 Новое видео THE OCEAN

29 май 2026 : 		 Новое видео THE OCEAN

14 ноя 2025 : 		 Новое видео THE OCEAN

25 фев 2025 : 		 Новое видео THE OCEAN

30 ноя 2024 : 		 Новое видео THE OCEAN

20 апр 2023 : 		 Новое видео THE OCEAN

29 мар 2023 : 		 Концертное видео THE OCEAN

19 фев 2023 : 		 Новое видео THE OCEAN

16 янв 2023 : 		 Демонстрационное видео от THE OCEAN

19 ноя 2021 : 		 Концертное видео THE OCEAN

4 ноя 2021 : 		 Концертное видео THE OCEAN

9 ноя 2020 : 		 Документальный фильм о туре THE OCEAN

24 сен 2020 : 		 В честь THE OCEAN назвали ископаемое

11 сен 2020 : 		 Новое видео THE OCEAN

20 авг 2020 : 		 Новое видео THE OCEAN

24 июл 2020 : 		 Обучающее видео от THE OCEAN

2 июл 2020 : 		 Вокалист KATATONIA в новой песне THE OCEAN

3 июн 2020 : 		 Видео с выступления THE OCEAN

9 янв 2020 : 		 Видео с выступления THE OCEAN

25 окт 2019 : 		 Видео с выступления THE OCEAN

26 июн 2019 : 		 Новое видео THE OCEAN COLLECTIVE

25 окт 2018 : 		 Новое видео THE OCEAN

4 окт 2018 : 		 Новая песня THE OCEAN с участием вокалиста KATATONIA

20 сен 2018 : 		 Трейлер нового альбома THE OCEAN

7 май 2018 : 		 THE OCEAN выпустят новый сингл весной

16 фев 2018 : 		 THE OCEAN работают над новым альбомом
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Новое видео THE OCEAN



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“Belligerence”, новое видео группы THE OCEAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Solaris:

“52°30’11” N, 13°26’12“ E”
“Departure Song”
“Light Pollution”
“Simulacra”
“Belligerence”
“Ultima Esperanza”
“Milk Of My Dreams”
“51°28’30” S, 73°6’11” W”




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