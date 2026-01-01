Новая песня MARILYN MANSON

"Front Toward Enemy", новая песня группы MARILYN MANSON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "One Assassination Under God - Chapter 2", выход которого запланирован на 14 августа на Nuclear Blast Records:
01. Unalive
02. Don't Answer The Door
03. Front Toward Enemy
04. All The Vilest Things
05. None of the Suns
06. Lucifer's Teardrop
07. The Arsonist
08. Exit Wound
09. Enantiomorph
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