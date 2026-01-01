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Новая песня MARILYN MANSON



"Front Toward Enemy", новая песня группы MARILYN MANSON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "One Assassination Under God - Chapter 2", выход которого запланирован на 14 августа на Nuclear Blast Records:



01. Unalive

02. Don't Answer The Door

03. Front Toward Enemy

04. All The Vilest Things

05. None of the Suns

06. Lucifer's Teardrop

07. The Arsonist

08. Exit Wound

09. Enantiomorph







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