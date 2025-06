сегодня



PIGGY D.: «Я горжусь тем, что нахожусь рядом с MARILYN MANSON»



Matt Montgomery (a.k.a. Piggy D.) в интервью "Wired In The Empire" ответил на вопрос о том, как оказался в составе группы MARILYN MANSON:



«Рекомендация. Это маленькое, совсем маленькое сообщество. Да, время подошло. Все так и должно быть. Наверное, вселенная работает так, как ей положено.



Было очень здорово участвовать в этом возрождении. И группа просто потрясающая, мы отлично проводим время, и концерты проходят на ура. И да, я не могу сказать или почувствовать себя в чем-то лучше».



Когда MikeZ заметил, что работать с только что «протрезвевшим» Manson'ом, должно быть, «здорово», Montgomery согласился.



«Да, он потрясающий. Он очень сосредоточен, и он вдохновляет людей, он действительно такой. И я горжусь тем, что стою рядом с ним, потому что считаю, что он очень старается. И мне, как человеку, который на протяжении многих лет то принимал, то отменял трезвость, очень приятно видеть, как кто-то переворачивает свою жизнь. Это всегда удивительная история. Неважно, кто они. Это всегда удивительная история. Я никогда не забываю о чуде. Если поставить перед ним микрофон, можно сделать что-то хорошее. И это круто».



Кроме того, Matt рассказал о еще одном пополнении в группе, гитаристке Reba Meyers, которая ранее играла с номинированной на Грэмми группой CODE ORANGE



«Здорово, когда женский голос исполняет женские вокальные партии. Это действительно здорово. И она добавляет столько красок и текстур в песни. Да, она потрясающая. Она — радость».



На вопрос о том, что сет-лист Manson в настоящее время «пишет сам себя», Matt сказал:



«Я бы не сказал, что он формируется сам собой. Вышла новая пластинка «One Assassination Under God - Chapter 1» и только что вышел «In The Air Tonight». Так что, безусловно, есть повестка дня, потому что есть желание сыграть этот новый материал, но есть и песни, которые, вероятно, нужно сыграть. А еще были интересные моменты. В последнем туре мы исполнили «Long Hard Road Out Of Hell» [из саундтрека к фильму 1997 года «Спаун»], что было приятным дополнением. Так что это круто. Всё круто. Если вы хотите быть странным и делать странные вещи, у вас есть богатый материал, из которого можно многое извлечь. Он знает, что делает. А лично я что люблю? Я люблю жесткие вещи. Но это только потому, что это заставляет меня думать, что сейчас снова 1996 год, а это было хорошее время - ностальгия по разным причинам. Но мне нравится все, честно говоря. Все это очень музыкально и весело, и для меня большая честь исполнять эти песни».







