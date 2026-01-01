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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Новое видео MEMOIRA 19
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Marilyn Manson

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20 сен 2023 : 		 20 часов общественных работ MARILYN MANSON

21 июл 2023 : 		 MARILYN MANSON урегулировал сопливое дело

21 ноя 2022 : 		 MARILYN MANSON получает регулярные угрозы в свой адрес

30 май 2022 : 		 Судья отклонил иск к MARILYN MANSON

3 мар 2022 : 		 MARILYN MANSON подал иск против Эвен Рейчел Вуд

1 дек 2021 : 		 Дом MARILYN'a MANSON'a был обыскан полицией

25 ноя 2021 : 		 Босс Грэмми выступил с защитой номинации MARILYN'a MANSON'a на награду

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6 окт 2021 : 		 Адвокат MARILYN MANSON: «Истица была готова на контакт с биологическими жидкостями»
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Новое видео MARiLYN MANSON



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Exit Wound, новое видео MARiLYN MANSON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома OAUG - Chapter 2, выход которого намечен на 14 августа на Nuclear Blast Records:

"Unalive"
"Don't Answer the Door"
"Front Toward Enemy"
"All the Vilest Things"
"None of the Suns"
"Lucifer's Teardrop"
"The Arsonist"
"Exit Wound"
"Enantiomorph"




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