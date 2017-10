сегодня



Умер бывший гитарист MARILYN MANSON Один из основателей группы MARILYN MANSON и оригинальный гитарист коллектива, Scott Putesky, a.k.a. Daisy Berkowitz, скончался после четырех лет борьбы с раком.



Он играл на альбомах "Portrait of An American Family" и "Smells Like Children" и ушел из-за творческих споров в момент работы над "Antichrist Superstar".







+0 -1





просмотров: 1205