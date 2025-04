сегодня



MARILYN MANSON исполнил хит PHIL COLLINS



MARILYN MANSON представил собственное прочтение хита PHIL COLLINS "In The Air Tonight". Этот трек вышел в качестве макси-сингла с би-сайдом "As Sick As The Secrets Of (Sleep)" в формате CD, весь тираж которого был распродан за четыре часа.







