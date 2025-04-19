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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 44
*Новый фильм от METALLICA 38
*DORO PESCH получила награду 37
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 35
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Marilyn Manson

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19 апр 2025 : 		 MARILYN MANSON исполнил хит PHIL COLLINS

16 фев 2025 : 		 Видео с выступления MARILYN MANSON

8 янв 2025 : 		 Выходит документальный фильм о MARILYN MANSON

22 ноя 2024 : 		 Новое видео MARILYN MANSON

27 сен 2024 : 		 Новое видео MARILYN MANSON

16 сен 2024 : 		 Видео полного выступления MARILYN MANSON

16 авг 2024 : 		 Новое видео MARILYN MANSON

9 авг 2024 : 		 Видео с выступления MARILYN MANSON

5 авг 2024 : 		 MARILYN MANSON исполнил новую песню

4 авг 2024 : 		 MARILYN MANSON отыграл первое за пять лет шоу

3 авг 2024 : 		 Новое видео MARILYN MANSON

2 авг 2024 : 		 Новая песня MARILYN MANSON

16 май 2024 : 		 MARILYN MANSON возвращается из «отмены»

20 сен 2023 : 		 20 часов общественных работ MARILYN MANSON

21 июл 2023 : 		 MARILYN MANSON урегулировал сопливое дело

21 ноя 2022 : 		 MARILYN MANSON получает регулярные угрозы в свой адрес

30 май 2022 : 		 Судья отклонил иск к MARILYN MANSON

3 мар 2022 : 		 MARILYN MANSON подал иск против Эвен Рейчел Вуд

1 дек 2021 : 		 Дом MARILYN'a MANSON'a был обыскан полицией

25 ноя 2021 : 		 Босс Грэмми выступил с защитой номинации MARILYN'a MANSON'a на награду

22 ноя 2021 : 		 MARILYN MANSON продал дом в Hollywood Hills

6 окт 2021 : 		 Адвокат MARILYN MANSON: «Истица была готова на контакт с биологическими жидкостями»

6 сен 2021 : 		 Адвокат MARILYN'a MANSON'a подал прошение о невиновности подзащитного

10 июл 2021 : 		 MARILYN MANSON сдался и вышел

28 июн 2021 : 		 MARILYN MANSON достиг соглашения о явке в полицию

14 июн 2021 : 		 WEDNESDAY 13 — об обвинениях против MANSON'a
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|||| сегодня

MARILYN MANSON исполнил хит PHIL COLLINS



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MARILYN MANSON представил собственное прочтение хита PHIL COLLINS "In The Air Tonight". Этот трек вышел в качестве макси-сингла с би-сайдом "As Sick As The Secrets Of (Sleep)" в формате CD, весь тираж которого был распродан за четыре часа.




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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19 апр 2025
gravitgroove
Думал, что такой шедевр поп-музыки не под силу испортить никому, но нет, у мусье Мэнсона вышло! Это звучит как банальный проходной трек Резнора и его NIN.
19 апр 2025
Rocky Wolfsson
gravitgroove, а мне поначалу показалось, что запоёт Гэри Ньюман. Но в целом неплохо у Мэнсона вышло, хоть и звучит как проходняк, а то и как не попавшая на последний альбом песня. 

















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