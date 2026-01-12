Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 31
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 31
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
[= ||| все новости группы



*

Marilyn Manson

*



12 янв 2026 : 		 TYLER BATES покинул туровую группу MARILYN MANSON

18 июн 2025 : 		 PIGGY D.: «Я горжусь тем, что нахожусь рядом с MARILYN MANSON»

19 апр 2025 : 		 MARILYN MANSON исполнил хит PHIL COLLINS

16 фев 2025 : 		 Видео с выступления MARILYN MANSON

8 янв 2025 : 		 Выходит документальный фильм о MARILYN MANSON

22 ноя 2024 : 		 Новое видео MARILYN MANSON

27 сен 2024 : 		 Новое видео MARILYN MANSON

16 сен 2024 : 		 Видео полного выступления MARILYN MANSON

16 авг 2024 : 		 Новое видео MARILYN MANSON

9 авг 2024 : 		 Видео с выступления MARILYN MANSON

5 авг 2024 : 		 MARILYN MANSON исполнил новую песню

4 авг 2024 : 		 MARILYN MANSON отыграл первое за пять лет шоу

3 авг 2024 : 		 Новое видео MARILYN MANSON

2 авг 2024 : 		 Новая песня MARILYN MANSON

16 май 2024 : 		 MARILYN MANSON возвращается из «отмены»

20 сен 2023 : 		 20 часов общественных работ MARILYN MANSON

21 июл 2023 : 		 MARILYN MANSON урегулировал сопливое дело

21 ноя 2022 : 		 MARILYN MANSON получает регулярные угрозы в свой адрес

30 май 2022 : 		 Судья отклонил иск к MARILYN MANSON

3 мар 2022 : 		 MARILYN MANSON подал иск против Эвен Рейчел Вуд

1 дек 2021 : 		 Дом MARILYN'a MANSON'a был обыскан полицией

25 ноя 2021 : 		 Босс Грэмми выступил с защитой номинации MARILYN'a MANSON'a на награду

22 ноя 2021 : 		 MARILYN MANSON продал дом в Hollywood Hills

6 окт 2021 : 		 Адвокат MARILYN MANSON: «Истица была готова на контакт с биологическими жидкостями»

6 сен 2021 : 		 Адвокат MARILYN'a MANSON'a подал прошение о невиновности подзащитного

10 июл 2021 : 		 MARILYN MANSON сдался и вышел
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TYLER BATES покинул туровую группу MARILYN MANSON



zoom
TYLER BATES объявил об уходе из туровой группы MARILYN MANSON:

«Привет, замечательные люди! Каждый Новый год заставляет задуматься обо всем, что произошло, и о том, что ждет нас впереди. В свете этого я решил завершить свои гастроли с MARILYN MANSON, чтобы сосредоточиться на своих артистических, кино- и телевизионных проектах.

Я наслаждался каждой минутой, работая и выступая с моими коллегами по группе, Gil Sharone, Reba Meyers, Matt (Piggy D) Montgomery. Они замечательные люди как на сцене, так и вне ее. Я буду скучать по выступлениям с ними перед невероятной аудиторией, которую мы собрали по всей планете в поддержку "One Assassination Under God: Chapter One".

Я ухожу, но я буду активно поддерживать предстоящий выпуск "Chapter Two", моего четвертого альбома с MM, который, я считаю, является нашей лучшей совместной работой.

Я желаю M, группе и всей команде всяческих успехов и хорошего времяпрепровождения в будущем.

Спасибо вам, фанаты, за вашу преданность и поддержку нашей новой музыки и выступлений. Я желаю вам всего самого наилучшего в фантастическом и спокойном 2026 году!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

12 янв 2026
Soror
Ну что? Твигги будем обратно звать?)
просмотров: 227

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом