TYLER BATES покинул туровую группу MARILYN MANSON



TYLER BATES объявил об уходе из туровой группы MARILYN MANSON:



«Привет, замечательные люди! Каждый Новый год заставляет задуматься обо всем, что произошло, и о том, что ждет нас впереди. В свете этого я решил завершить свои гастроли с MARILYN MANSON, чтобы сосредоточиться на своих артистических, кино- и телевизионных проектах.



Я наслаждался каждой минутой, работая и выступая с моими коллегами по группе, Gil Sharone, Reba Meyers, Matt (Piggy D) Montgomery. Они замечательные люди как на сцене, так и вне ее. Я буду скучать по выступлениям с ними перед невероятной аудиторией, которую мы собрали по всей планете в поддержку "One Assassination Under God: Chapter One".



Я ухожу, но я буду активно поддерживать предстоящий выпуск "Chapter Two", моего четвертого альбома с MM, который, я считаю, является нашей лучшей совместной работой.



Я желаю M, группе и всей команде всяческих успехов и хорошего времяпрепровождения в будущем.



Спасибо вам, фанаты, за вашу преданность и поддержку нашей новой музыки и выступлений. Я желаю вам всего самого наилучшего в фантастическом и спокойном 2026 году!»







