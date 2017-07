сегодня



MARILYN MANSON почтил память отца MARILYN MANSON почтил память отца, скончавшегося седьмого июля:



«Сегодня я потерял отца, Хью Уорнера. Он научил меня быть мужчиной, борцом и как выживать. Он научил меня стрелять. Научил водить и как быть лидером. Он всегда был лучшим отцом в мире. Как-то и где-то я знаю, что он сейчас с моей мамой. Я сдержу обещание и никогда тебя не подведу. Скучаю и люблю тебя, папа».







Today I lost my father, Hugh Warner. He taught me to be a man, a fighter, a survivor. I know he is with my mom now. I miss and love you dad pic.twitter.com/f6WT0nrfLh

— Marilyn Manson (@marilynmanson) July 7, 2017









For Hugh so loved the world he made me. Happy Father's Day pic.twitter.com/S1mMqWHGj9

— Marilyn Manson (@marilynmanson) June 18, 2017













