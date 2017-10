сегодня



MARILYN MANSON уволил Twiggy MARILYN MANSON уволил басиста Jeordie White, известного как Twiggy Ramirez менее чем через неделю после того, как White публично признался в изнасиловании бывшей подружки, Jessicka Addams из JACK OFF JILL.



«Я принял решение расстаться с Jeordie White как участником MARILYN MANSON.Его заменят в будущем туре. Желаю всего наилучшего» — написал Manson в Тивттере, а в Инстаграм добавил: «Это печальный день».



White: «Я проведу это время с семьей и сосредоточусь на трезвом образе жизни. Я возьму паузу в делах MARILYN MANSON и, к сожалению, не буду принимать участие в турне».



Jessicka Addams опубликовала свое сообщение двадцатого октября и несмотря на то, что все случилось более двадцати лет назад, молчала из-за опасения, что данный инцидент может повлиять на карьеру её группы.







I have decided to part ways with Jeordie White as a member of Marilyn Manson. He will be replaced for the upcoming tour. I wish him well.

— Marilyn Manson (@marilynmanson) October 25, 2017













