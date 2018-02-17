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MARILYN MANSON реабилитировался MARILYN MANSON отыграл «замечательное» шоу в Нью-Джерси через день после ужасного концерта в Хантингтоне.



«Он был превосходен, пардон мой френч, — сказал один из фанатов Asbury Park Press. — Он превзошёл себя и полностью оправдался за прошлое шоу. Он сказал, что очень любит Нью-Джерси, и мы отдались ему по полной программе».



«Концерт в Нью-Джерси был отличный, чего не скажешь про прошлое шоу, — говорит другой поклонник. — В пятницу он мог петь песни целиком, а в четверг — нет».



Шоу в Хантингтоне должно было состояться ещё в октябре, но было отменено из-за сломанной правой ноги музыканта. В четверг Manson большую часть времени простоял спиной, путал группу и несколько песен начинались и произвольно обрывались, а сам вокалист что-то бессвязно лепетал.















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