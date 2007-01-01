7 ноя 2017



Басист THE MARS VOLTA в MARILYN MANSON MARILYN MANSON взял Juan'a Alderete (THE MARS VOLTA) на место уволенного Jeordie White (a.k.a. Twiggy Ramirez). Его дебют на сцене состоялся пятого ноября в рамках Ozzfest Meets Knotfest.















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