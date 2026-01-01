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Новости
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 30
*Видео с выступления SCORPIONS 30
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*NORTHER возвращаются! 26
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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 30
*Видео с выступления SCORPIONS 30
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*NORTHER возвращаются! 26
[= ||| все новости группы



*

Doro

*



4 авг 2026 : 		 DORO в ZDF-Fernsehgarten

24 июл 2026 : 		 DORO работает над новым ЕР

27 окт 2025 : 		 DORO PESCH: «Я люблю радовать фанатов, отдавать им всю себя»

18 сен 2025 : 		 Жидкий винил от DORO

15 авг 2025 : 		 Новое видео DORO

24 июл 2025 : 		 Новое видео TBS x DORO

16 июл 2025 : 		 Просила ли DORO автографы?

29 май 2025 : 		 DORO выпустит альбом в честь Лемми

23 май 2025 : 		 Новая песня DORO

18 май 2025 : 		 DORO PESCH: «Для меня каждый концерт как последний»

13 апр 2025 : 		 DORO PESCH получила награду

22 янв 2025 : 		 DORO PESCH получила золото

23 окт 2024 : 		 Новый сингл DORO выйдет осенью

10 окт 2024 : 		 Видео полного выступления DORO

13 авг 2024 : 		 Видео полного выступления DORO

27 мар 2024 : 		 Новое видео DORO

15 фев 2024 : 		 Новая песня DORO

20 янв 2024 : 		 Кавер-версия METALLICA от DORO

17 янв 2024 : 		 DORO PESCH о возвращении прав на название WARLOCK

6 янв 2024 : 		 DORO PESCH: «Металл — это свобода!»

27 дек 2023 : 		 DORO PESCH: «Я никогда не брала отпуск»

21 дек 2023 : 		 Новое видео DORO

16 дек 2023 : 		 DORO: «Я никогда не испытывала желания выйти замуж и завести детей»

2 дек 2023 : 		 DORO PESCH: «Все животные для меня священны»

6 ноя 2023 : 		 DORO PESCH: «METALLICA всегда была одной из моих любимых групп»

2 ноя 2023 : 		 DORO PESCH: «Очень приятно видеть столько талантливых женщин на сцене!»
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|||| сегодня

DORO в ZDF-Fernsehgarten



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DORO в программе ZDF-Fernsehgarten исполнила недавно выпущенный сингл "Warriors Of The Sea"




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