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RICK ROZZ не жалеет, что его не было на первом DEATH



Гитарист Frederick Rick Rozz DeLillo, бывший участник DEATH и MASSACRE, рассказал о своей новой группе LEFT TO DIE, в которой вместе с ним играют еще один экс-музыкант классического состава DEATH Terry Butler (также бывший участник MASSACRE, ныне — OBITUARY), а также основатели GRUESOME Matt Harvey (EXHUMED) и Gus Rios (экс-MALEVOLENT CREATION). Дебютный полноформатный альбом LEFT TO DIE, "Initium Mortis", вышел 17 июля на лейбле Relapse Records. Пластинка отдает дань самым ранним годам DEATH и включает заново записанные версии песен из раннего периода группы, а также материал коллектива MANTAS, существовавшего до DEATH и возглавляемого Чакком Шульдинером, в котором также играли Rozz и вокалист/барабанщик Kam Lee. После того как интервьюер отметил, что для многих поклонников LEFT TO DIE стала своеобразными «воротами» в олдскульную дэт-металл-сцену, свидетелями зарождения которой они никогда не были, Rozz сказал:



«Это очень приятно слышать, что ты и другие люди так считают, потому что сам я никогда не смотрел на это с такой стороны. И я не имею в виду ничего плохого. Я не думал: "О, это станет своеобразными воротами, это будет чем-то великим". Мы вообще не знали, какой будет реакция, когда создали LEFT TO DIE. Всё было своего рода экспериментом. Мы понятия не имели, что скажут люди. Поэтому очень лестно, что они воспринимают это именно так и ценят то, что мы делаем.



Золотые времена DEATH — это были не 1983-й, не 1984-й, не 1987-й и не 1988-й. Как ты и сказал, всё по-настоящему начало набирать обороты уже в конце восьмидесятых, может быть, в начале девяностых, а к тому времени состав уже менялся раза три или четыре. Так что это совершенно другая история. Я понимаю, что это уже совсем другая игра, но сам себя я не ставлю в какую-то особую категорию. Я просто осознаю, что был там. Независимо ни от чего, я был частью событий в 1983-м, 1984-м, потом было всё, что произошло в 1985-м и 1986-м, затем мы снова собрались с Чаком в 1987-м и пару лет играли вместе с Terry и Bill'ом Andrews'ом. И я бы ничего не стал менять. Всё произошло так, как должно было произойти. Что случилось — то случилось, и этого уже не изменить. Нет смысла думать: "Эх, надо было поступить иначе". Но ведь ты этого не сделал. Поэтому никаких сожалений. Всё получилось так, как получилось, и я с огромным уважением отношусь ко всем, с кем играл, выступал и записывал альбомы. Пусть это был лишь небольшой эпизод моей жизни, но он оказался чертовски крутым. И то, что спустя больше 35 лет всё это снова возвращается каким-то непостижимым образом... Что ж, я просто принимаю это вместе с замечательными людьми».



На вопрос о своих воспоминаниях о работе с Чаком Шульдинером, Rick ответил:



«В самом начале мы были просто детьми. Потом снова собрались вместе, поехали в тур в поддержку "Scream Bloody Gore" с Terry и Bill'ом, затем записали "Leprosy". И всё равно мы были еще пацанами — нам было по двадцать-двадцать один год. Так что это было здорово. И с Bill'ом, и с Terry тоже было классно работать. Жаль, что уже нельзя спросить самого Чака, каково было работать с нами. Интересно, что бы он ответил. Но всё это было командной работой, потому что один человек не может сделать альбом в одиночку, как и написать все песни. Конечно, такое иногда бывает, но с MANTAS и ранними DEATH всё было иначе. Чак был классным парнем. Мы были детьми, а потом он решил идти своим путем и заниматься тем, чем хотел. И он имел на это полное право».



Когда интервьюер заметил, что до записи "Scream Bloody Gore" между Rick'ом и Чаком были «непростые времена», поскольку Rozz был уволен из DEATH за пару лет до начала работы над альбомом, гитарист возразил:



«Да не было ничего такого. Я никогда не говорил о Чаке ничего плохого после того, как он ушел делать своё дело. А потом мы снова собрались вместе. Никаких серьезных конфликтов не было. Не помню, чтобы между нами вообще происходило что-то действительно жесткое. Какие-то мелкие стычки время от времени — да, но ничего серьезного. Он сам по себе не был конфликтным человеком, и я тоже. Возможно, кто-то что-то говорил за чьей-то спиной — ну и что? Детский сад. Но чтобы всё было настолько плохо? Нет. Если бы всё действительно было так ужасно, я бы не подошел к нему, когда узнал, что он вернулся в город и остался без группы. Именно я предложил снова собрать DEATH, чтобы отправиться в тур в поддержку "Scream Bloody Gore" и записать "Leprosy" вместе с Bill'ом и Terry. Не хочу себя нахваливать, но именно поэтому всё это вообще стало возможным».



На вопрос, жалеет ли он о том, что не участвовал в записи "Scream Bloody Gore", Rick ответил:



«Нет. Совершенно не жалею. На этом альбоме есть несколько моих риффов и песен, за которые меня даже не указали в авторах. Но никаких сожалений у меня нет. Я считаю, что всё получилось отлично. И снова скажу: если бы я о чем-то жалел, зачем тогда было собирать группу снова и ехать с Чаком, Bill'ом и Terry в тур по Америке на фургоне в 1987 году? А теперь, в 2026-м, LEFT TO DIE снова колесит по дорогам в фургоне. Спустя более чем 35 лет всё повторяется».







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