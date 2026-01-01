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*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 32
*Видео с выступления SCORPIONS 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*NORTHER возвращаются! 27
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
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Breaking Benjamin

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5 авг 2026 : 		 BREAKING BENJAMIN стали первыми

10 июн 2026 : 		 У BREAKING BENJAMIN готов альбом

20 май 2026 : 		 Видео с текстом от BREAKING BENJAMIN

16 май 2026 : 		 Почему вокалист BREAKING BENJAMIN боится летать

14 май 2026 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

12 май 2026 : 		 BREAKING BENJAMIN представили нового ударника

26 янв 2026 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN представил новый сингл

30 авг 2025 : 		 Барабанщик BREAKING BENJAMIN завязывает с турами

27 апр 2025 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN представил новое видео

13 янв 2025 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

6 дек 2024 : 		 Видео с текстом от BREAKING BENJAMIN

10 ноя 2024 : 		 Вокалист BREAKING BENJAMIN: «Временами я жужжу в ванной»

26 окт 2024 : 		 Вокалист BREAKING BENJAMIN: «Мы не спешим»

16 окт 2024 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

16 окт 2024 : 		 BREAKING BENJAMIN на BMG

28 май 2024 : 		 Новой музыке BREAKING BENJAMIN быть!

9 апр 2024 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN о новом материале

17 мар 2024 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN представил новое видео

16 фев 2024 : 		 BREAKING BENJAMIN работают над новым материалом

9 фев 2024 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN представил новое видео

16 янв 2024 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN выпускает сольную пластинку

17 июл 2023 : 		 У BREAKING BENJAMIN много нового

15 май 2023 : 		 BREAKING BENJAMIN работают над новой музыкой

1 окт 2021 : 		 MARK KLEPASKI выступил с BREAKING BENJAMIN

6 дек 2020 : 		 Видео BREAKING BENJAMIN

25 июл 2020 : 		 GAVIN ROSSDALE исполняет ALICE IN CHAINS с BREAKING BENJAMIN
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BREAKING BENJAMIN стали первыми



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BREAKING BENJAMIN благодаря недавно выпущенному синглу "Something Wicked" заняли высшую строчку в Billboard's Mainstream Rock Airplay — это первый подобный успех в карьере коллектива.




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