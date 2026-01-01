|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
POSSESSED начнут запись осенью
Jeff Becerra опубликовал видео, в котором рассказал о планах группы:
«Привет, это Jeff. Просто хотел поздороваться. Меня давно не было от меня вестей. Я практически не выходил на связь с тех пор, как мы вернулись из Европы. Просто хочу держать вас в курсе событий и немного рассказать о том, что происходит с POSSESSED. Сейчас я дорабатываю песни, готовясь к записи в студии. Надеюсь, если всё пойдёт как надо, мы запишем новый альбом в сентябре. В общем, я просто вношу некоторые изменения, чтобы вокал звучал чуть мощнее и тяжелее. Надеюсь, вам понравится альбом. Надеюсь, всё пройдёт гладко, и мы сможем записать его в сентябре, а затем запустить весь механизм в действие, чтобы как можно скорее выпустить для вас новый материал. Держитесь. Спасибо за терпение. Будьте благословенны, stay POSSESSED».
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет