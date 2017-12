13 мар 2014



BRIAN MAY, ROGER TAYLOR о фильме о вокалисте QUEEN На прошлой неделе QUEEN объявили о том, что поедут в новый тур с вокалистом Adam'ом Lambert'ом летом этого года. Но это не единственное, над чем сейчас работают Brian May и Roger Taylor.



«Фильм готов к съёмкам, — сказал May. — Мы начинаем в мае. На этом этапе и я, и Roger отошли от дел, потому что у нас отличная команда, которая занимается фильмом, ей руководит Graham King — быть может, лучший независимый продюсер. Мы отдали ему все бразды правления, и я надеюсь, что у него получится что-то интересное».



Так как процесс работы над фильмом идёт уже не один год, May рассказал о том, что узнал за эти годы.



«Я многое узнал о том, как снимаются фильмы. То, что ты должен понять, что фильм не просто рассказывает историю, он должен развлекать, и его создание — это очень увлекательное занятие. Ты понимаешь, что не можешь быть полностью правдивым. Что есть правда? Правда для каждого человека, рассказывающего историю, своя, но я думаю, что это будет чертовски увлекательный фильм!»



Roger также внёс свои пять копеек:



«Всё похоже на то, что колёса медленно мелят, если говорить киношным языком. Я очень рад, что я музыкант».



Пока неизвестно, когда фильм появится в кинотеатрах, но тур с Lambert'ом стартует в июне.







