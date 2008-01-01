28 дек 2016



Гитарист QUEEN о Джордже Майкле Гитарист QUEEN Brian May отреагировал на известие о смерти Джорджа Майкла:



«Мне не подобрать слов. Этот год отобрал столько замечательных людей, которые были еще так молоды. И Джордж? Этот кроткий мальчик? Со всем его талантом? Не могу это принять. Покойся с миром, Джордж. И спой с Фредди. И с Ангелами».











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