5 ноя 2018



Фильм о QUEEN собрал уже более ста миллионов долларов По сообщению Variety, биопик о QUEEN "Bohemian Rhapsody" приближается к отметке в 50 миллионов долларов по билетам в США и Канаде, где он идет в 4 000 кинотеатров. В мире фильм уже собрал 72,5 миллиона долларов, что намного превышает ожидания. Это второй по успеху биопик в Северной Америке — лучше него дебютировал только фильм 2015 года "Straight Outta Compton" (Голос улиц, $60.2 миллиона).



"Bohemian Rhapsody" стартовал с 12,5 миллионов сборов за уикэнд в Великобритании, что является одним из лучших показателей за 2018 год.



Ранее сообщалось, что до Рами Малека («Мистер Робот») на роль Фредди прочили Сашу Барона Коэна и Бена Уишоу (Парфюмер). Против Коэна выступили сами участники группы, так как им не понравилась его трактовка образа Фредди.



















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