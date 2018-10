сегодня



Хит QUEEN 42 голосами Anthony Vincent из Ten Second Songs опубликовал новое видео на своем канале, исполнив хит QUEEN в 42 вариантах:



1. Queen

2. Me

3. The Chordettes

4. Johnny Cash

5. David Bowie

6. Ozzy Osbourne

7. Frank Sinatra

8. Sam Cooke

9. Boyz II Men

10. Daft Punk

11. Janis Joplin

12. Scott Joplin (King Of Ragtime)

13. Skrillex

14. Hendrix (Michael Winslow Version)

15. Kenny G

16. Bobby McFerrin

17. Star Wars

18. N.W.A.

19. Kendrick Lamar

20. System Of A Down

21. Elvis Presley

22. BOLLYWOOD

23. Bad Religion

24. Bruno Mars

25. Death Grips

26. Chuck Berry

27. Michael jackson

28. The Clash

29. Ray Charles

30. Aretha Franklin

31. Soggy Bottom Boys

32. Death

33. ABBA

34. Ghost

35. Muse

36. Vitas

37. Medieval Music

38. Frankie Valli and the Four Seasons

39. Tool

40. Prince

41. Nirvana

42. Dream Theater











