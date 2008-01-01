Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*COREY TAYLOR заявил, что на новом альбоме SLIPKNOT появится самая тяжё... [106]
*Гитарист MANOWAR обвинён в хранении детской порнографии [34]
*YUIMETAL ушла из BABYMETAL [33]
*ROB HALFORD: «BABYMETAL — это одна из самых уникальных групп в мире ме... [27]
*KARL LOGAN не поедет в тур с MANOWAR [19]
*
[= ||| все новости группы



*Queen*



30 окт 2018 : 		 Хит QUEEN 42 голосами

18 окт 2018 : 		 Фрагмент нового фильма о QUEEN

10 окт 2018 : 		 Лего-версия песни QUEEN

4 окт 2018 : 		 Рами Малек рассказал о своём видении образа Фредди Меркьюри в фильме о QUEEN «Богемская рапсодия»

10 сен 2018 : 		 Фрагмент из нового фильма о QUEEN

18 июл 2018 : 		 Новый трейлер к фильму о QUEEN

10 июл 2018 : 		 Лирик-видео QUEEN в караоке-стиле

20 июн 2018 : 		 Новое лирик-видео QUEEN в стиле караоке

16 май 2018 : 		 Трейлер к фильму о QUEEN

10 апр 2018 : 		 Видеоколлекция баллад от QUEEN

20 мар 2018 : 		 Видео с текстом от QUEEN

20 фев 2018 : 		 Новое видео QUEEN

13 янв 2018 : 		 QUEEN получат Грэмми

7 дек 2017 : 		 Брайан Сингер не будет снимать байопик QUEEN

14 ноя 2017 : 		 Рассказ о юбилейном издании альбома QUEEN

9 сен 2017 : 		 Трейлер к переизданию QUEEN

6 сен 2017 : 		 Переиздание QUEEN выйдет осенью

16 авг 2017 : 		 ADAM LAMBERT: «Первые месяцы гастролей с QUEEN были просто ужасными»

1 авг 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

26 июл 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

18 июл 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

16 июл 2017 : 		 Селфи-видео от QUEEN + ADAM LAMBERT

11 июл 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

4 июл 2017 : 		 Видео с текстом от QUEEN

28 июн 2017 : 		 Time-Lapse-видео QUEEN + ADAM LAMBERT

28 июн 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

21 июн 2017 : 		 Видео с текстом от QUEEN

13 июн 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

8 июн 2017 : 		 Выходит QUEEN-монополия

7 июн 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

6 июн 2017 : 		 Видео с текстом от QUEEN

30 май 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

25 май 2017 : 		 BRIAN MAY о новой 3D-книге QUEEN

25 май 2017 : 		 Гитарист QUEEN о событиях в Манчестере

9 май 2017 : 		 Видео с текстом от QUEEN

25 апр 2017 : 		 BRIAN MAY представил 3-D книгу о QUEEN

11 апр 2017 : 		 Видео с текстом от QUEEN

14 мар 2017 : 		 Видео с текстом от QUEEN

3 фев 2017 : 		 QUEEN в The Late Late Show"

17 янв 2017 : 		 Видео с текстом от QUEEN

28 дек 2016 : 		 Гитарист QUEEN о Джордже Майкле

20 дек 2016 : 		 Новое караоке-видео QUEEN

13 дек 2016 : 		 Видео с текстом от QUEEN

24 ноя 2016 : 		 Трейлер нового DVD QUEEN + ADAM LAMBERT

23 ноя 2016 : 		 Барабанщик QUEEN о возможном новом альбоме группы

2 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от QUEEN

1 ноя 2016 : 		 Рассказ об издании нового релиза QUEEN

24 окт 2016 : 		 Гитарист QUEEN отменил все выступления

18 окт 2016 : 		 Видео с текстом от QUEEN

5 окт 2016 : 		 Новый релиз QUEEN выйдет в ноябре

22 июл 2016 : 		 QUEEN недовольны тем, что Трамп вновь использовал их песню

6 июл 2016 : 		 QUEEN - лучшие!

15 июн 2016 : 		 ADAM LAMBERT о выступлениях с QUEEN: «Я такой же фэн, как и любой слушатель в зале»

3 июн 2016 : 		 Концертное видео QUEEN + ADAM LAMBERT

17 май 2016 : 		 BRIAN MAY о туре QUEEN: «Я рад, что мы можем этим заниматься!»

10 май 2016 : 		 Рассказ об альбоме QUEEN

9 мар 2016 : 		 Новое видео QUEEN

1 мар 2016 : 		 Гитарист QUEEN исполняет в акустике "39"

23 фев 2016 : 		 Третья часть "Days Of Our Lives" QUEEN

16 фев 2016 : 		 Вторая часть "Days Of Our Lives" QUEEN

9 фев 2016 : 		 Первая часть "Days Of Our Lives" QUEEN

25 дек 2015 : 		 Фрагмент нового DVD QUEEN

24 ноя 2015 : 		 ADAM LAMBERT изучал записи Фредди с QUEEN

23 ноя 2015 : 		 Видео с выступления QUEEN

17 ноя 2015 : 		 Официально видео с выступления QUEEN + ADAM LAMBERT

11 ноя 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании нового релиза QUEEN

1 ноя 2015 : 		 Документальный фильм о "Bohemian Rhapsody” QUEEN

22 окт 2015 : 		 Концертный релиз QUEEN выйдет в ноябре

18 окт 2015 : 		 QUEEN получат награду "Живые легенды"

1 окт 2015 : 		 Видео с выступления QUEEN + ADAM LAMBERT

22 сен 2015 : 		 Гитарист QUEEN: «Adam похож на Фредди во взаимодействии с публикой»

21 сен 2015 : 		 Видео полного выступления QUEEN + Adam Lambert

8 сен 2015 : 		 Тизеры нового бокс-сета QUEEN

1 сен 2015 : 		 Тизеры нового бокс-сета QUEEN

27 июл 2015 : 		 Трейлер винилового бокс-сета QUEEN

5 июл 2015 : 		 ADAM LAMBERT "ощущает уверенность" замения Фредди в QUEEN

26 июн 2015 : 		 QUEEN выпустят пиво

24 июн 2015 : 		 BRIAN MAY играет в официальную игру QUEEN

27 май 2015 : 		 BRIAN MAY: «QUEEN не работают над новой музыкой»

22 апр 2015 : 		 Гитарист QUEEN на новом альбоме ADAM LAMBERT

9 фев 2015 : 		 BRIAN MAY хочет выбираться в Парламент Великобритании

18 дек 2014 : 		 BRIAN MAY: "ADAM LAMBERT берёт те ноты, что не мог взять FREDDIE MERCURY"

2 дек 2014 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT в "The X Factor"

23 ноя 2014 : 		 BRIAN MAY признался в любви к FOO FIGHTERS

11 ноя 2014 : 		 Новое видео QUEEN

4 ноя 2014 : 		 ROB HALFORD считает, что ADAM LAMBERT "великолепен" в роли фронтмена QUEEN

9 окт 2014 : 		 Трейлер нового альбома QUEEN

22 сен 2014 : 		 Новый релиз QUEEN выйдет в ноябре

15 сен 2014 : 		 Фрагмент нового DVD QUEEN

28 авг 2014 : 		 LADY GAGA присоединилась на сцене к QUEEN

20 авг 2014 : 		 Гитарист QUEEN: «ADAM LAMBERT нас разбудил!»

31 июл 2014 : 		 Трейлер нового релиза QUEEN

10 июл 2014 : 		 Видео с выступления QUEEN + ADAM LAMBERT

21 июн 2014 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT открыли тур

19 июн 2014 : 		 По словам музыкантов QUEEN, Lambert подходит группе больше, чем Rodgers

18 июн 2014 : 		 Редкие записи QUEEN выйдут в сентябре

27 май 2014 : 		 Гитарист QUEEN о названии нового альбома

13 мар 2014 : 		 BRIAN MAY, ROGER TAYLOR о фильме о вокалисте QUEEN

14 фев 2014 : 		 QUEEN думают о новом туре с ADAM'ом LAMBERT'ом

11 фев 2014 : 		 Диск QUEEN первым в Великобритании был продан тиражом более чем в 6 миллионов копий

17 янв 2014 : 		 Концертное видео QUEEN

4 дек 2013 : 		 Гитарист QUEEN обнаружил неизданный материал с вокалом Меркьюри

28 окт 2013 : 		 6 DVD QUEEN выйдут в ноябре

13 сен 2013 : 		 BRIAN MAY о новом альбоме FREDDIE MERCURY и QUEEN

9 авг 2013 : 		 Гитаристу QUEEN сделали операцию на колене

23 ноя 2012 : 		 Барабанщик QUEEN выпустит сольный альбом

31 окт 2012 : 		 Новый сингл гитариста QUEEN и KERRY ELLIS

7 окт 2012 : 		 'Hungarian Rhapsody: Live In Budapest' QUEEN выйдет в ноябре

14 июл 2012 : 		 ADAM LAMBERT 'хотел бы' записать новую музыку с QUEEN

2 июл 2012 : 		 Видео полного концерта QUEEN + ADAM LAMBERT

30 июн 2012 : 		 Музыканты QUEEN на первом канале

15 май 2012 : 		 QUEEN и ADAM LAMBERT: Третье выступление в Лондоне

2 май 2012 : 		 ROGER TAYLOR: "Никаких голограмм FREDDIE MERCURY!"

26 апр 2012 : 		 QUEEN в 'American Idol'

23 апр 2012 : 		 QUEEN вернутся на 'American Idol'

13 апр 2012 : 		 Концерт QUEEN + Адам Ламберт в Москве переносится на 3 дня

1 мар 2012 : 		 Для ADAM'a LAMBERT'a "честь" петь в QUEEN

28 фев 2012 : 		 QUEEN и ADAM LAMBERT посетят Москву

25 фев 2012 : 		 ADAM LAMBERT: "Я не стараюсь заменить Freddie Mercury"

17 фев 2012 : 		 ADAM LAMBERT о сотрудничестве с QUEEN

5 фев 2012 : 		 ADAM LAMBERT о QUEEN: "Мои слова вырваны из контекста!"

21 дек 2011 : 		 Гитарист QUEEN о будущем группы

3 дек 2011 : 		 ROGER TAYLOR: Новых альбомов QUEEN не будет

2 дек 2011 : 		 Название фильма о вокалисте QUEEN

24 ноя 2011 : 		 QUEEN: 20 лет без Фредди

7 ноя 2011 : 		 Видео с выступления QUEEN на MTV EMA

20 окт 2011 : 		 QUEEN получат награду "Global Icon" на MTV EMA

9 окт 2011 : 		 QUEEN собирается привлечь LADY GAGA в качестве замены для FREDDIE MERCURY?

28 сен 2011 : 		 Барабанщик QUEEN считает трибьют-проект защитой наследия группы

4 сен 2011 : 		 Концерт QUEEN на YouTube

29 авг 2011 : 		 Гитарист QUEEN выступил с LADY GAGA на церемонии MTV

6 авг 2011 : 		 Переиздание альбомов QUEEN выйдет в сентябре

3 июн 2011 : 		 В Ливерпуле установлена статуя вокалиста QUEEN

2 июн 2011 : 		 Видео последнего выступления вокалиста QUEEN

9 май 2011 : 		 QUEEN опубликовали трек-листы бонус-ЕР к новым переизданиям

31 мар 2011 : 		 Гитарист QUEEN об Axl'е Rose

9 фев 2011 : 		 ROGER TAYLOR о Гэри Муре

27 янв 2011 : 		 Переиздание первых пяти альбомов QUEEN выйдет в марте

13 ноя 2010 : 		 QUEEN подписались на UNIVERSAL MUSIC GROUP

17 сен 2010 : 		 SACHA BARON COHEN сыграет FREDDIE MERCURY

16 авг 2010 : 		 QUEEN выпустят новую партию винила

20 май 2010 : 		 Brian May (QUEEN) о смерти DIO

11 май 2010 : 		 QUEEN перешли с EMI на UNIVERSAL

3 май 2010 : 		 Участники BLACK SABBATH, DEF LEPPARD, STATUS QUO в новом видео BRIAN'a MAY'a

21 мар 2010 : 		 Детали третьей части сборника синглов QUEEN

19 янв 2010 : 		 Новый сборник QUEEN стал дважды платиновым в Великобритании

11 янв 2010 : 		 Умер «гражданский супруг» Freddie Mercury

29 ноя 2009 : 		 Новое видео Roger'a Taylor'a

24 ноя 2009 : 		 Новый сборник QUEEN был продан тиражом более 250 000 экземпляров

21 ноя 2009 : 		 ROGER TAYLOR (QUEEN) выпустит новый сингл

21 май 2009 : 		 Участники QUEEN на конкурсе "American Idol"

2 май 2009 : 		 Фанат QUEEN заплатил за урок Brian'a May'a 11 000 долларов

16 мар 2009 : 		 Первый ЕР QUEEN будет переиздан

23 дек 2008 : 		 Гитарист QUEEN BRIAN MAY: "Я не знал, что FREDDIE MERCURY был нетрадиционной сексуальной ориентации"

14 ноя 2008 : 		 Paul Rodgers рассказал о своём отношении к Freddie Mercury и QUEEN

10 сен 2008 : 		 Семплы с нового альбома QUEEN + PAUL RODGERS

4 авг 2008 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома QUEEN

4 фев 2008 : 		 QUEEN заканчивают запись альбома

7 янв 2008 : 		 QUEEN были названы лучшей английской группой

7 дек 2007 : 		 QUEEN и Paul Rodgers выпустили новый сингл

21 май 2007 : 		 DVD QUEEN-'Collector's Box' выйдет в июне

8 май 2007 : 		 Коллекция QUEEN 'Greatest Hits' была продана в Австралии миллионным тиражом

20 янв 2007 : 		 QUEEN и PAUL RODGERS закончили запись нового альбома

21 ноя 2006 : 		 Сборник QUEEN "Greatest Hits I" признан самым продаваемым в Великобритании

26 авг 2006 : 		 QUEEN + PAUL RODGERS запишут новый альбом осенью

18 авг 2005 : 		 QUEEN & PAUL RODGERS: концертный альбом и DVD осенью

| - |
|||| сегодня

Хит QUEEN 42 голосами

*
zoom
*
* *
Anthony Vincent из Ten Second Songs опубликовал новое видео на своем канале, исполнив хит QUEEN в 42 вариантах:

1. Queen
2. Me
3. The Chordettes
4. Johnny Cash
5. David Bowie
6. Ozzy Osbourne
7. Frank Sinatra
8. Sam Cooke
9. Boyz II Men
10. Daft Punk
11. Janis Joplin
12. Scott Joplin (King Of Ragtime)
13. Skrillex
14. Hendrix (Michael Winslow Version)
15. Kenny G
16. Bobby McFerrin
17. Star Wars
18. N.W.A.
19. Kendrick Lamar
20. System Of A Down
21. Elvis Presley
22. BOLLYWOOD
23. Bad Religion
24. Bruno Mars
25. Death Grips
26. Chuck Berry
27. Michael jackson
28. The Clash
29. Ray Charles
30. Aretha Franklin
31. Soggy Bottom Boys
32. Death
33. ABBA
34. Ghost
35. Muse
36. Vitas
37. Medieval Music
38. Frankie Valli and the Four Seasons
39. Tool
40. Prince
41. Nirvana
42. Dream Theater

ANTHONY VINCENT Performs QUEEN's "Bohemian Rhapsody" In 42 Styles Including "OZZY OSBOURNE", "DREAM THEATER", "GHOST", "TOOL" And More; Video




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Hellg
30 окт 2018, 12:13		Даже Билли Миллиган позавидует.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 263

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
U.D.O. Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,22508978843689    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом