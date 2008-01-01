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ADAM LAMBERT: «Первые месяцы гастролей с QUEEN были просто ужасными» ADAM LAMBERT в недавнем интервью рассказал о том, как ему дались первые месяцы в QUEEN:



«Первые несколько месяцев были просто ужасны, потому что я постоянно думал: "Я никоим образом не должен в этом участвовать". Но группа постоянно заверяла меня, что всё хорошо, и поддерживала, говоря: "Нет, нет, нет. Ты отличный. Нам всё нравится. Делай что захочешь". Но у меня постоянно возникал вопрос: "Продолжать ли мне?" И я не знал на него ответа. И аудитория была окончательным судьёй. Зрители на первом шоу очень тепло отнеслись ко мне, и каждые последующие были не хуже, так что медленно, шаг за шагом, я освоился: "Ладно, всё нормально, я могу это делать в каком-то роде". Но никаких сравнений с Фредди».



По словам Lambert'a, его целью было больше проявить почтение музыке QUEEN, а не пытаться имитировать. Он добился этого, «задавая много вопросов и много времени общаясь к участниками группы, тем самым концентрируясь больше на самой песне, а не на том, как она была записана. Смысловая нагрузка текста, настроение песни вышли на первый план, оставив позади вопросы о том, как бы это сделал Фредди, — так я и нашёл свой путь»".



По словам Adam'a, он достаточно поздно влюбился в музыку QUEEN:



«Я поздно включился в игру, думаю, мне было уже чуть за двадцать, когда я смог полностью оценить их мощь и магию, если хотите. И тогда я понял: "Этот парень [Фредди] просто самый крутой из всех, кого я видел", потому что он носится по сцене и делает всё, что ему приходит в голову, он надевает то, что хочет... Я к тому, что он был настолько свободный и ему было наплевать на мнение остальных — он был для меня олицетворением рок-звезды. И по моему мнению, он входит в тройку рок-звёзд всех времён и народов».



На вопрос о том, как исполнение песен QUEEN изменило его как музыканта, Lambert ответил:



«Я думаю, что работа с группой многому меня научила. Я многое узнал о создании песен и о том, как песня находит связь с большой массой людей. Думаю, что Brian и Roger как личности... Они настолько богаты информацией и опытом как артисты, так что простое нахождение в их кругу учит уже очень многому — я расширил своё видение благодаря им. И сейчас они семья, так что всё просто замечательно».



















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