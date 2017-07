сегодня



Обучающее видео от QUEEN В 1983 году Star Licks Productions выпускали серию обучающих видео от известных музыкантов, которые демонстрировали свою технику и уникальную стилистику. В этих программах принимали участие такие музыканты как Steve Lukather, Tony Iommi, Albert Lee и многие другие. В одной из подобных программ принимал участие и гитарист QUEEN Brian May, обсуждавший не только оборудование, но и продемонстрировавший исполнение таких песен как “Brighton Rock”, “Tie Your Mother Down”, “Somebody To Love”, “It's Late”, “Dead On Time”, “Put Out The Fire”, “It's A Hard Life”, “Keep Yourself Alive”, “Jesus”, “Father To Son” и “Crazy Little Thing Called Love”.



Обучающее видео к “Dragon Attack” доступно ниже.











