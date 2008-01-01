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В Малайзии не подвергали фильм о QUEEN большой цензуре Главный прокатчик Малайзии опроверг появившиеся сообщения о том, что фильм о QUEEN, "Bohemian Rhapsody", был сокращен на 24 минуты.



Сообщалось, что цензурный орган страны убрал из биопика весь гомосексуальнный подтекст, включая виде на "I Want To Break Free" и сцену, в которой Фредди Меркьюри сообщает своей невесте, Мэри Остин, что он бисексуал.



Однако GSC опубликовала заявление, в котором говорится, что прокатная версия фильма в Малайзии на три минуты короче американской несмотря на то, что на таких сайтах как TGV указана продолжительность в 134 или 135 минут.



«Прокатная версия #BohemianRhapsody составляет 131 минут. Прокатная версия в США 134 минуты. Так что это ОПРЕДЕЛЕННО НЕ 20 минут сокращений. Представляйте факты, а не домыслы» — гласит заявление на Facebook.



Кинотеатры также опровергли обвинения в цензуре: "Это отношения между студией и цензурным органом. Кинотеатры не проводят цензурные правки, мы только проигрываем то, что нам дают".



Помимо трехминутного сокращений, фильму присвоен рейтинг 18+ вместе прокатного PG-13 в США и Великобритании.



За вторую неделю проката фильм добавил еще 30 миллионам к сборам в США и преодолел отметку в сто миллионов. За океаном фильм собрал уже 185 миллионов при бюджете в 55 миллионов долларов.











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