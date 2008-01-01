Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DEEP PURPLE: «Не думаю, что RITCHIE BLACKMORE сейчас хорошо и... [53]
*Новое видео ARCH ENEMY [53]
*METALLICA & Lady Gaga: Видео с репетиции [35]
*Гитарист METALLICA рассказал, что над ним издевались в школе [22]
*Переиздание METALLICA выйдет осенью [21]
*
[= ||| все новости группы



*Queen*



6 сен 2017 : 		 Переиздание QUEEN выйдет осенью

16 авг 2017 : 		 ADAM LAMBERT: «Первые месяцы гастролей с QUEEN были просто ужасными»

1 авг 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

26 июл 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

18 июл 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

16 июл 2017 : 		 Селфи-видео от QUEEN + ADAM LAMBERT

11 июл 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

4 июл 2017 : 		 Видео с текстом от QUEEN

28 июн 2017 : 		 Time-Lapse-видео QUEEN + ADAM LAMBERT

28 июн 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

21 июн 2017 : 		 Видео с текстом от QUEEN

13 июн 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

8 июн 2017 : 		 Выходит QUEEN-монополия

7 июн 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

6 июн 2017 : 		 Видео с текстом от QUEEN

30 май 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

25 май 2017 : 		 BRIAN MAY о новой 3D-книге QUEEN

25 май 2017 : 		 Гитарист QUEEN о событиях в Манчестере

9 май 2017 : 		 Видео с текстом от QUEEN

25 апр 2017 : 		 BRIAN MAY представил 3-D книгу о QUEEN

11 апр 2017 : 		 Видео с текстом от QUEEN

14 мар 2017 : 		 Видео с текстом от QUEEN

3 фев 2017 : 		 QUEEN в The Late Late Show"

17 янв 2017 : 		 Видео с текстом от QUEEN

28 дек 2016 : 		 Гитарист QUEEN о Джордже Майкле

20 дек 2016 : 		 Новое караоке-видео QUEEN

13 дек 2016 : 		 Видео с текстом от QUEEN

24 ноя 2016 : 		 Трейлер нового DVD QUEEN + ADAM LAMBERT

23 ноя 2016 : 		 Барабанщик QUEEN о возможном новом альбоме группы

2 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от QUEEN

1 ноя 2016 : 		 Рассказ об издании нового релиза QUEEN

24 окт 2016 : 		 Гитарист QUEEN отменил все выступления

18 окт 2016 : 		 Видео с текстом от QUEEN

5 окт 2016 : 		 Новый релиз QUEEN выйдет в ноябре

22 июл 2016 : 		 QUEEN недовольны тем, что Трамп вновь использовал их песню

6 июл 2016 : 		 QUEEN - лучшие!

15 июн 2016 : 		 ADAM LAMBERT о выступлениях с QUEEN: «Я такой же фэн, как и любой слушатель в зале»

3 июн 2016 : 		 Концертное видео QUEEN + ADAM LAMBERT

17 май 2016 : 		 BRIAN MAY о туре QUEEN: «Я рад, что мы можем этим заниматься!»

10 май 2016 : 		 Рассказ об альбоме QUEEN

9 мар 2016 : 		 Новое видео QUEEN

1 мар 2016 : 		 Гитарист QUEEN исполняет в акустике "39"

23 фев 2016 : 		 Третья часть "Days Of Our Lives" QUEEN

16 фев 2016 : 		 Вторая часть "Days Of Our Lives" QUEEN

9 фев 2016 : 		 Первая часть "Days Of Our Lives" QUEEN

25 дек 2015 : 		 Фрагмент нового DVD QUEEN

24 ноя 2015 : 		 ADAM LAMBERT изучал записи Фредди с QUEEN

23 ноя 2015 : 		 Видео с выступления QUEEN

17 ноя 2015 : 		 Официально видео с выступления QUEEN + ADAM LAMBERT

11 ноя 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании нового релиза QUEEN

1 ноя 2015 : 		 Документальный фильм о "Bohemian Rhapsody” QUEEN

22 окт 2015 : 		 Концертный релиз QUEEN выйдет в ноябре

18 окт 2015 : 		 QUEEN получат награду "Живые легенды"

1 окт 2015 : 		 Видео с выступления QUEEN + ADAM LAMBERT

22 сен 2015 : 		 Гитарист QUEEN: «Adam похож на Фредди во взаимодействии с публикой»

21 сен 2015 : 		 Видео полного выступления QUEEN + Adam Lambert

8 сен 2015 : 		 Тизеры нового бокс-сета QUEEN

1 сен 2015 : 		 Тизеры нового бокс-сета QUEEN

27 июл 2015 : 		 Трейлер винилового бокс-сета QUEEN

5 июл 2015 : 		 ADAM LAMBERT "ощущает уверенность" замения Фредди в QUEEN

26 июн 2015 : 		 QUEEN выпустят пиво

24 июн 2015 : 		 BRIAN MAY играет в официальную игру QUEEN

27 май 2015 : 		 BRIAN MAY: «QUEEN не работают над новой музыкой»

22 апр 2015 : 		 Гитарист QUEEN на новом альбоме ADAM LAMBERT

9 фев 2015 : 		 BRIAN MAY хочет выбираться в Парламент Великобритании

18 дек 2014 : 		 BRIAN MAY: "ADAM LAMBERT берёт те ноты, что не мог взять FREDDIE MERCURY"

2 дек 2014 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT в "The X Factor"

23 ноя 2014 : 		 BRIAN MAY признался в любви к FOO FIGHTERS

11 ноя 2014 : 		 Новое видео QUEEN

4 ноя 2014 : 		 ROB HALFORD считает, что ADAM LAMBERT "великолепен" в роли фронтмена QUEEN

9 окт 2014 : 		 Трейлер нового альбома QUEEN

22 сен 2014 : 		 Новый релиз QUEEN выйдет в ноябре

15 сен 2014 : 		 Фрагмент нового DVD QUEEN

28 авг 2014 : 		 LADY GAGA присоединилась на сцене к QUEEN

20 авг 2014 : 		 Гитарист QUEEN: «ADAM LAMBERT нас разбудил!»

31 июл 2014 : 		 Трейлер нового релиза QUEEN

10 июл 2014 : 		 Видео с выступления QUEEN + ADAM LAMBERT

21 июн 2014 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT открыли тур

19 июн 2014 : 		 По словам музыкантов QUEEN, Lambert подходит группе больше, чем Rodgers

18 июн 2014 : 		 Редкие записи QUEEN выйдут в сентябре

27 май 2014 : 		 Гитарист QUEEN о названии нового альбома

13 мар 2014 : 		 BRIAN MAY, ROGER TAYLOR о фильме о вокалисте QUEEN

14 фев 2014 : 		 QUEEN думают о новом туре с ADAM'ом LAMBERT'ом

11 фев 2014 : 		 Диск QUEEN первым в Великобритании был продан тиражом более чем в 6 миллионов копий

17 янв 2014 : 		 Концертное видео QUEEN

4 дек 2013 : 		 Гитарист QUEEN обнаружил неизданный материал с вокалом Меркьюри

28 окт 2013 : 		 6 DVD QUEEN выйдут в ноябре

13 сен 2013 : 		 BRIAN MAY о новом альбоме FREDDIE MERCURY и QUEEN

9 авг 2013 : 		 Гитаристу QUEEN сделали операцию на колене

23 ноя 2012 : 		 Барабанщик QUEEN выпустит сольный альбом

31 окт 2012 : 		 Новый сингл гитариста QUEEN и KERRY ELLIS

7 окт 2012 : 		 'Hungarian Rhapsody: Live In Budapest' QUEEN выйдет в ноябре

14 июл 2012 : 		 ADAM LAMBERT 'хотел бы' записать новую музыку с QUEEN

2 июл 2012 : 		 Видео полного концерта QUEEN + ADAM LAMBERT

30 июн 2012 : 		 Музыканты QUEEN на первом канале

15 май 2012 : 		 QUEEN и ADAM LAMBERT: Третье выступление в Лондоне

2 май 2012 : 		 ROGER TAYLOR: "Никаких голограмм FREDDIE MERCURY!"

26 апр 2012 : 		 QUEEN в 'American Idol'

23 апр 2012 : 		 QUEEN вернутся на 'American Idol'

13 апр 2012 : 		 Концерт QUEEN + Адам Ламберт в Москве переносится на 3 дня

1 мар 2012 : 		 Для ADAM'a LAMBERT'a "честь" петь в QUEEN

28 фев 2012 : 		 QUEEN и ADAM LAMBERT посетят Москву

25 фев 2012 : 		 ADAM LAMBERT: "Я не стараюсь заменить Freddie Mercury"

17 фев 2012 : 		 ADAM LAMBERT о сотрудничестве с QUEEN

5 фев 2012 : 		 ADAM LAMBERT о QUEEN: "Мои слова вырваны из контекста!"

21 дек 2011 : 		 Гитарист QUEEN о будущем группы

3 дек 2011 : 		 ROGER TAYLOR: Новых альбомов QUEEN не будет

2 дек 2011 : 		 Название фильма о вокалисте QUEEN

24 ноя 2011 : 		 QUEEN: 20 лет без Фредди

7 ноя 2011 : 		 Видео с выступления QUEEN на MTV EMA

20 окт 2011 : 		 QUEEN получат награду "Global Icon" на MTV EMA

9 окт 2011 : 		 QUEEN собирается привлечь LADY GAGA в качестве замены для FREDDIE MERCURY?

28 сен 2011 : 		 Барабанщик QUEEN считает трибьют-проект защитой наследия группы

4 сен 2011 : 		 Концерт QUEEN на YouTube

29 авг 2011 : 		 Гитарист QUEEN выступил с LADY GAGA на церемонии MTV

6 авг 2011 : 		 Переиздание альбомов QUEEN выйдет в сентябре

3 июн 2011 : 		 В Ливерпуле установлена статуя вокалиста QUEEN

2 июн 2011 : 		 Видео последнего выступления вокалиста QUEEN

9 май 2011 : 		 QUEEN опубликовали трек-листы бонус-ЕР к новым переизданиям

31 мар 2011 : 		 Гитарист QUEEN об Axl'е Rose

9 фев 2011 : 		 ROGER TAYLOR о Гэри Муре

27 янв 2011 : 		 Переиздание первых пяти альбомов QUEEN выйдет в марте

13 ноя 2010 : 		 QUEEN подписались на UNIVERSAL MUSIC GROUP

17 сен 2010 : 		 SACHA BARON COHEN сыграет FREDDIE MERCURY

16 авг 2010 : 		 QUEEN выпустят новую партию винила

20 май 2010 : 		 Brian May (QUEEN) о смерти DIO

11 май 2010 : 		 QUEEN перешли с EMI на UNIVERSAL

3 май 2010 : 		 Участники BLACK SABBATH, DEF LEPPARD, STATUS QUO в новом видео BRIAN'a MAY'a

21 мар 2010 : 		 Детали третьей части сборника синглов QUEEN

19 янв 2010 : 		 Новый сборник QUEEN стал дважды платиновым в Великобритании

11 янв 2010 : 		 Умер «гражданский супруг» Freddie Mercury

29 ноя 2009 : 		 Новое видео Roger'a Taylor'a

24 ноя 2009 : 		 Новый сборник QUEEN был продан тиражом более 250 000 экземпляров

21 ноя 2009 : 		 ROGER TAYLOR (QUEEN) выпустит новый сингл

21 май 2009 : 		 Участники QUEEN на конкурсе "American Idol"

2 май 2009 : 		 Фанат QUEEN заплатил за урок Brian'a May'a 11 000 долларов

16 мар 2009 : 		 Первый ЕР QUEEN будет переиздан

23 дек 2008 : 		 Гитарист QUEEN BRIAN MAY: "Я не знал, что FREDDIE MERCURY был нетрадиционной сексуальной ориентации"

14 ноя 2008 : 		 Paul Rodgers рассказал о своём отношении к Freddie Mercury и QUEEN

10 сен 2008 : 		 Семплы с нового альбома QUEEN + PAUL RODGERS

4 авг 2008 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома QUEEN

4 фев 2008 : 		 QUEEN заканчивают запись альбома

7 янв 2008 : 		 QUEEN были названы лучшей английской группой

7 дек 2007 : 		 QUEEN и Paul Rodgers выпустили новый сингл

21 май 2007 : 		 DVD QUEEN-'Collector's Box' выйдет в июне

8 май 2007 : 		 Коллекция QUEEN 'Greatest Hits' была продана в Австралии миллионным тиражом

20 янв 2007 : 		 QUEEN и PAUL RODGERS закончили запись нового альбома

21 ноя 2006 : 		 Сборник QUEEN "Greatest Hits I" признан самым продаваемым в Великобритании

26 авг 2006 : 		 QUEEN + PAUL RODGERS запишут новый альбом осенью

18 авг 2005 : 		 QUEEN & PAUL RODGERS: концертный альбом и DVD осенью

| - |
|||| сегодня

Переиздание QUEEN выйдет осенью

*
zoom
*
* *
17 ноября в честь сорокалетия с момента выпуска альбома QUEEN "News Of The World", состоится выпуск юбилейного бокс-сета с записью ремастированной версии на CD и виниле и двумя дополнительными дисками с ранее не публиковавшимися раритетами из архива группы.

Особый интерес представляет диск "Raw Sessions", представляющий из себя версии всех одиннадцати песен альбома, отличные от оригинальных:

«Все партии вокала другие, большинство партий лид-гитары отличаются, как и отличается звучание многих инструментов. Например "We Are The Champions" звучит совсем иначе, с непривычной вокальной партии и инструментальной частью и впервые предстанет в полной версии, а не в сокращенной, как было сделано для альбома 1977 года.

Впервые можно услышать, как композицию "All Dead, All Dead" исполняет Фредди. В оригинальной альбомной версии поет Brian May».

В песни Taylor'a "Sheer Heart Attack" присутствует оригинальное гитарное интро и не сокращенная концовка, а "Fight From The Inside" можно будет услышать с его голосом. Кроме того, в издание войдет пять треков, записанных на BBC в 1977 году, а также часовой документальный фильм "Queen: The American Dream".

Содержимое бокс-сета:

CD 1: News Of The World (2011 Bob Ludwig Remaster)
CD 2: Raw Sessions
CD 3: Bonus Tracks
DVD: Queen: The American Dream
Brand new documentary featuring previously unreleased footage from Queen’s famous 1977 show in Houston, Texas (Running time approximately 60 minutes)
VINYL LP: News Of The World (New Pure Analogue Cut from the Original Master Tapes)
60 page hardcover book with previously unreleased photographs
Original News Of The World Press Kit featuring original album PR and 7 press photos
3 posters
Sticker sheet
1977 replica tour laminate

Трек-лист:

CD1: The Original Album (Bob Ludwig 2011 master)
1 We Will Rock You (May) 2:01
2 We Are The Champions (Mercury) 2:59
3 Sheer Heart Attack (Taylor) 3:26
4 All Dead, All Dead (May) 3:10
5 Spread Your Wings (Deacon) 4:34
6 Fight From The Inside (Taylor) 3:03
7 Get Down, Make Love (Mercury) 3:51
8 Sleeping On The Sidewalk (May) 3:06
9 Who Needs You (Deacon) 3:05
10 It's Late (May) 6.26
11 My Melancholy Blues (Mercury) 3:29
CD2: NEWS OF THE WORLD : RAW SESSIONS
1 We Will Rock You (Alternative Version) 2:29
2 We Are The Champions (Alternative Version) 4:33
3 Sheer Heart Attack (Original Rough Mix) 4:17
4 All Dead, All Dead (Original Rough Mix) 3:08
5 Spread Your Wings (Alternative Take) 4:56
6 Fight From The Inside (Demo Vocal Version) 3:08
7 Get Down, Make Love (Early Take) 4:02
8 Sleeping On The Sidewalk (Live in the USA, 1977) 3:49
9 Who Needs You (Acoustic Take) 2:46
10 It's Late (Alternative Version) 6:44
11 My Melancholy Blues (Original Rough Mix) 3:36
CD3: NEWS OF THE WORLD : BONUS TRACKS
1 Feelings Feelings (Take 10, July 1977) 1:55
2 We Will Rock You (BBC Session) 1:36
3 We Will Rock You (Fast) (BBC Session) 2:52
4 Spread Your Wings (BBC Session) 5:33
5 It's Late (BBC Session) 6:39
6 My Melancholy Blues (BBC Session) 3:13
7 We Will Rock You (Backing Track) 2:03
8 We Are The Champions (Backing Track) 2:59
9 Spread Your Wings (Instrumental) 4:23
10 Fight From The Inside (Instrumental) 3:02
11 Get Down, Make Love (Instrumental) 3:49
12 It's Late (USA Radio Edit 1978) 3:52
13 Sheer Heart Attack (Live in Paris 1979) 3:35
14 We Will Rock You (Live in Tokyo 1982) 2:55
15 My Melancholy Blues (Live in Houston 1977) 3:48
16 Get Down, Make Love (Live in Montreal 1981) 4:35
17 Spread Your Wings (Live in Europe 1979) 5:20
18 We Will Rock You (Live at the MK Bowl 1982) 2:08
19 We Are The Champions (Live at the MK Bowl 1982) 3:32
DVD
1 Queen : The American Dream (One hour)
Vinyl Side 1
1 We Will Rock You (May) 2:01
2 We Are The Champions (Mercury) 2:59
3 Sheer Heart Attack (Taylor) 3:26
4 All Dead, All Dead (May) 3:10
5 Spread Your Wings (Deacon) 4:34
6 Fight From The Inside (Taylor) 3:03
Vinyl Side 2
1 Get Down, Make Love (Mercury) 3:51
2 Sleeping On The Sidewalk (May) 3:06
3 Who Needs You (Deacon) 3:05
4 It's Late (May) 6.26
5 My Melancholy Blues (Mercury) 3:29








Like!+5Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

SS-ULTRA
6 сен 2017, 08:41		Хорошее содержание бокса. Сколько же будет стоить....?

Moomrick
6 сен 2017, 09:16		Вот это бокс-сет! На его фоне последнее аналогичное переиздание Металлики выглядит даже не убогим, а, скорее, оскорбительным.

Moomrick
6 сен 2017, 09:17		На виниле я возьму.

Rus
6 сен 2017, 10:26		Почему то реже всех его слушаю. Наименее любимый альбом. И это не смотря на ярчайшие всем известные хиты с него и одну из любимых баллад Spread Your Wings.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 903

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Abney Park Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом