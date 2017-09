сегодня



Переиздание QUEEN выйдет осенью 17 ноября в честь сорокалетия с момента выпуска альбома QUEEN "News Of The World", состоится выпуск юбилейного бокс-сета с записью ремастированной версии на CD и виниле и двумя дополнительными дисками с ранее не публиковавшимися раритетами из архива группы.



Особый интерес представляет диск "Raw Sessions", представляющий из себя версии всех одиннадцати песен альбома, отличные от оригинальных:



«Все партии вокала другие, большинство партий лид-гитары отличаются, как и отличается звучание многих инструментов. Например "We Are The Champions" звучит совсем иначе, с непривычной вокальной партии и инструментальной частью и впервые предстанет в полной версии, а не в сокращенной, как было сделано для альбома 1977 года.



Впервые можно услышать, как композицию "All Dead, All Dead" исполняет Фредди. В оригинальной альбомной версии поет Brian May».



В песни Taylor'a "Sheer Heart Attack" присутствует оригинальное гитарное интро и не сокращенная концовка, а "Fight From The Inside" можно будет услышать с его голосом. Кроме того, в издание войдет пять треков, записанных на BBC в 1977 году, а также часовой документальный фильм "Queen: The American Dream".



Содержимое бокс-сета:



CD 1: News Of The World (2011 Bob Ludwig Remaster)

CD 2: Raw Sessions

CD 3: Bonus Tracks

DVD: Queen: The American Dream

Brand new documentary featuring previously unreleased footage from Queen’s famous 1977 show in Houston, Texas (Running time approximately 60 minutes)

VINYL LP: News Of The World (New Pure Analogue Cut from the Original Master Tapes)

60 page hardcover book with previously unreleased photographs

Original News Of The World Press Kit featuring original album PR and 7 press photos

3 posters

Sticker sheet

1977 replica tour laminate



Трек-лист:



CD1: The Original Album (Bob Ludwig 2011 master)

1 We Will Rock You (May) 2:01

2 We Are The Champions (Mercury) 2:59

3 Sheer Heart Attack (Taylor) 3:26

4 All Dead, All Dead (May) 3:10

5 Spread Your Wings (Deacon) 4:34

6 Fight From The Inside (Taylor) 3:03

7 Get Down, Make Love (Mercury) 3:51

8 Sleeping On The Sidewalk (May) 3:06

9 Who Needs You (Deacon) 3:05

10 It's Late (May) 6.26

11 My Melancholy Blues (Mercury) 3:29

CD2: NEWS OF THE WORLD : RAW SESSIONS

1 We Will Rock You (Alternative Version) 2:29

2 We Are The Champions (Alternative Version) 4:33

3 Sheer Heart Attack (Original Rough Mix) 4:17

4 All Dead, All Dead (Original Rough Mix) 3:08

5 Spread Your Wings (Alternative Take) 4:56

6 Fight From The Inside (Demo Vocal Version) 3:08

7 Get Down, Make Love (Early Take) 4:02

8 Sleeping On The Sidewalk (Live in the USA, 1977) 3:49

9 Who Needs You (Acoustic Take) 2:46

10 It's Late (Alternative Version) 6:44

11 My Melancholy Blues (Original Rough Mix) 3:36

CD3: NEWS OF THE WORLD : BONUS TRACKS

1 Feelings Feelings (Take 10, July 1977) 1:55

2 We Will Rock You (BBC Session) 1:36

3 We Will Rock You (Fast) (BBC Session) 2:52

4 Spread Your Wings (BBC Session) 5:33

5 It's Late (BBC Session) 6:39

6 My Melancholy Blues (BBC Session) 3:13

7 We Will Rock You (Backing Track) 2:03

8 We Are The Champions (Backing Track) 2:59

9 Spread Your Wings (Instrumental) 4:23

10 Fight From The Inside (Instrumental) 3:02

11 Get Down, Make Love (Instrumental) 3:49

12 It's Late (USA Radio Edit 1978) 3:52

13 Sheer Heart Attack (Live in Paris 1979) 3:35

14 We Will Rock You (Live in Tokyo 1982) 2:55

15 My Melancholy Blues (Live in Houston 1977) 3:48

16 Get Down, Make Love (Live in Montreal 1981) 4:35

17 Spread Your Wings (Live in Europe 1979) 5:20

18 We Will Rock You (Live at the MK Bowl 1982) 2:08

19 We Are The Champions (Live at the MK Bowl 1982) 3:32

DVD

1 Queen : The American Dream (One hour)

Vinyl Side 1

1 We Will Rock You (May) 2:01

2 We Are The Champions (Mercury) 2:59

3 Sheer Heart Attack (Taylor) 3:26

4 All Dead, All Dead (May) 3:10

5 Spread Your Wings (Deacon) 4:34

6 Fight From The Inside (Taylor) 3:03

Vinyl Side 2

1 Get Down, Make Love (Mercury) 3:51

2 Sleeping On The Sidewalk (May) 3:06

3 Who Needs You (Deacon) 3:05

4 It's Late (May) 6.26

5 My Melancholy Blues (Mercury) 3:29















