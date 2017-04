сегодня



BRIAN MAY представил 3-D книгу о QUEEN Гитарист QUEEN Brian May опубликовал видео, в котором он открывает и представляет публике свою новую книгу "Queen In 3-D" - ролик доступен к просмотру ниже.



Фотоальбом "Queen In 3-D" представляет из себя визуальную историю группы в редких стереофотографиях из личного архива гитариста, многие из которых ранее не публиковались. Книга частично выполнена в формате трёхмерных стереоизображений, для их просмотра прилагаются патентованные OWL 3-D очки. Массовая продажа фотоальбома стартует 25 мая.





























