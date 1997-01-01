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все новости группы
Wintersun
5 янв 2017
:
WINTERSUN завершили работу над альбомом
16 ноя 2016
:
WINTERSUN ищут гитариста
31 авг 2013
:
Видео с выступления WINTERSUN
13 авг 2013
:
WINTERSUN исполнили новую песню
9 фев 2013
:
WINTERSUN приступили к микшированию “Time II”
19 дек 2012
:
Альбом WINTERSUN номинирован на Emma Gaala
8 дек 2012
:
Видео с выступления WINTERSUN
1 ноя 2012
:
Видео с выступления WINTERSUN
19 окт 2012
:
Превью бонус-DVD из нового альбома WINTERSUN
17 окт 2012
:
Новый альбом WINTERSUN доступен для прослушивания
13 окт 2012
:
Превью бонус-DVD из нового альбома WINTERSUN
5 окт 2012
:
Тизер нового альбома WINTERSUN
30 сен 2012
:
Превью бонус-DVD из нового альбома WINTERSUN
28 сен 2012
:
Лидер WINTERSUN ответил на вопросы поклонников
16 сен 2012
:
Превью бонус-DVD из нового альбома WINTERSUN
14 сен 2012
:
Выход нового альбома WINTERSUN отложен
11 сен 2012
:
Запись хора для нового альбома WINTERSUN
1 сен 2012
:
Лидер WINTERSUN ответил на вопросы поклонников
24 авг 2012
:
Фрагменты новых песен WINTERSUN
17 авг 2012
:
Обложка нового альбома WINTERSUN
9 авг 2012
:
Лидер WINTERSUN ответил на вопросы поклонников
21 июл 2012
:
Трейлер нового альбома WINTERSUN
19 июл 2012
:
Выход нового альбома WINTERSUN перенесен на неделю вперед
11 июл 2012
:
Трейлер нового альбома WINTERSUN
5 июл 2012
:
Трейлер нового альбома WINTERSUN
29 май 2012
:
Трек-лист нового альбома WINTERSUN и его детали
22 ноя 2010
:
Лидер WINTERSUN о новом альбоме
25 окт 2006
:
Новый альбом WINTERSUN будет сведен в мае
9 май 2006
:
WINTERSUN начинают запись нового альбома
1 окт 2005
:
WINTERSUN готовятся к записи второго альбома
сегодня
WINTERSUN
завершили работу над альбомом
WINTERSUN завершили работу над альбомом, выход которого намечен на этот год на Nuclear Blast. По словам музыкантов, это не второй "Time", а нечто новое, продолжительностью более 53 минут.
+6
-1
(
5
)
YuryAntyaskin3
5 янв 2017, 15:44
О, ну отлично. Теперь ждём новость:
"Группа The Kovenant завершила запись альбома Aria Galactica" :-)
Exceptional
5 янв 2017, 16:01
А типа "Time I" так и останется альбомом с ни к чему не относящейся цифрой в названии? С логикой у этих парней, как и с музыкой, полный порядок
Pekario
5 янв 2017, 17:31
Вроде как Яри залупнулся, что чтобы Тайм 2 выпустить, нужна своя студия собственная. Краудфандинг планировался, но чёт так и не был начат, а контракт надо выполнять. В итоге, вроде как решили выпускать дальше следующий материал, а Тайм 2 отложить до лучших времён. Так то Яри говорил, что помимо Тайма 2, у него материала еще на 3-4 альбома уже полностью сочинено. Видимо НБ решил пнуть его по этой теме, вот и будет выпускать менее эпичное)
master1165
5 янв 2017, 19:28
Яри много чего может говорить. Есть инфа от лейбла?
Pekario
5 янв 2017, 19:50
"Есть инфа от лейбла?"
Напрямую прям официального сообщения я лично не видел, но я следил за ситуацией постольку поскольку. Может чего и мелькало, хз.
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YuryAntyaskin3
"Группа The Kovenant завершила запись альбома Aria Galactica" :-)
Exceptional
Pekario
master1165
Pekario
Напрямую прям официального сообщения я лично не видел, но я следил за ситуацией постольку поскольку. Может чего и мелькало, хз.
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).