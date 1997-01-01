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WINTERSUN завершили работу над альбомом WINTERSUN завершили работу над альбомом, выход которого намечен на этот год на Nuclear Blast. По словам музыкантов, это не второй "Time", а нечто новое, продолжительностью более 53 минут.







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