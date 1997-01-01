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*Wintersun*



5 янв 2017 : 		 WINTERSUN завершили работу над альбомом

16 ноя 2016 : 		 WINTERSUN ищут гитариста

31 авг 2013 : 		 Видео с выступления WINTERSUN

13 авг 2013 : 		 WINTERSUN исполнили новую песню

9 фев 2013 : 		 WINTERSUN приступили к микшированию “Time II”

19 дек 2012 : 		 Альбом WINTERSUN номинирован на Emma Gaala

8 дек 2012 : 		 Видео с выступления WINTERSUN

1 ноя 2012 : 		 Видео с выступления WINTERSUN

19 окт 2012 : 		 Превью бонус-DVD из нового альбома WINTERSUN

17 окт 2012 : 		 Новый альбом WINTERSUN доступен для прослушивания

13 окт 2012 : 		 Превью бонус-DVD из нового альбома WINTERSUN

5 окт 2012 : 		 Тизер нового альбома WINTERSUN

30 сен 2012 : 		 Превью бонус-DVD из нового альбома WINTERSUN

28 сен 2012 : 		 Лидер WINTERSUN ответил на вопросы поклонников

16 сен 2012 : 		 Превью бонус-DVD из нового альбома WINTERSUN

14 сен 2012 : 		 Выход нового альбома WINTERSUN отложен

11 сен 2012 : 		 Запись хора для нового альбома WINTERSUN

1 сен 2012 : 		 Лидер WINTERSUN ответил на вопросы поклонников

24 авг 2012 : 		 Фрагменты новых песен WINTERSUN

17 авг 2012 : 		 Обложка нового альбома WINTERSUN

9 авг 2012 : 		 Лидер WINTERSUN ответил на вопросы поклонников

21 июл 2012 : 		 Трейлер нового альбома WINTERSUN

19 июл 2012 : 		 Выход нового альбома WINTERSUN перенесен на неделю вперед

11 июл 2012 : 		 Трейлер нового альбома WINTERSUN

5 июл 2012 : 		 Трейлер нового альбома WINTERSUN

29 май 2012 : 		 Трек-лист нового альбома WINTERSUN и его детали

22 ноя 2010 : 		 Лидер WINTERSUN о новом альбоме

25 окт 2006 : 		 Новый альбом WINTERSUN будет сведен в мае

9 май 2006 : 		 WINTERSUN начинают запись нового альбома

1 окт 2005 : 		 WINTERSUN готовятся к записи второго альбома

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WINTERSUN завершили работу над альбомом

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WINTERSUN завершили работу над альбомом, выход которого намечен на этот год на Nuclear Blast. По словам музыкантов, это не второй "Time", а нечто новое, продолжительностью более 53 минут.

WINTERSUN Completes Work On Third Album



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

YuryAntyaskin3
5 янв 2017, 15:44		О, ну отлично. Теперь ждём новость:
"Группа The Kovenant завершила запись альбома Aria Galactica" :-)

Exceptional
5 янв 2017, 16:01		А типа "Time I" так и останется альбомом с ни к чему не относящейся цифрой в названии? С логикой у этих парней, как и с музыкой, полный порядок

Pekario
5 янв 2017, 17:31		Вроде как Яри залупнулся, что чтобы Тайм 2 выпустить, нужна своя студия собственная. Краудфандинг планировался, но чёт так и не был начат, а контракт надо выполнять. В итоге, вроде как решили выпускать дальше следующий материал, а Тайм 2 отложить до лучших времён. Так то Яри говорил, что помимо Тайма 2, у него материала еще на 3-4 альбома уже полностью сочинено. Видимо НБ решил пнуть его по этой теме, вот и будет выпускать менее эпичное)

master1165
5 янв 2017, 19:28		Яри много чего может говорить. Есть инфа от лейбла?

Pekario
5 янв 2017, 19:50		"Есть инфа от лейбла?"

Напрямую прям официального сообщения я лично не видел, но я следил за ситуацией постольку поскольку. Может чего и мелькало, хз.


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