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Превью бонус-DVD из нового альбома WINTERSUN
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Видео с текстом от
WINTERSUN
WINTERSUN опубликовали официальное видео с текстом на песню “The Forest That Weeps (Summer)”, которая взята из нового альбома "The Forest Seasons".
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sergej3105
27 июл 2017, 22:46
Ну ОООчень крутое "Официальное Видео" !! Так же , как и с "Весной"...!!
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sergej3105
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).