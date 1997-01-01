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*Вокалист STONE SOUR о десяти лучших металл альбомах [150]
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*Гитарист METALLICA: «Быть миллионером — это нажить кучу разных проблем... [27]
*Новое видео ACCEPT [27]
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*Wintersun*



12 июл 2017 : 		 Обучающее видео от WINTERSUN

5 июл 2017 : 		 Обучающее видео от WINTERSUN

28 июн 2017 : 		 Обучающее видео от WINTERSUN

14 апр 2017 : 		 WINTERSUN нашли гитариста

1 фев 2017 : 		 Обложка нового альбома WINTERSUN

20 янв 2017 : 		 Трек-лист нового альбома WINTERSUN

12 янв 2017 : 		 Название нового альбома WINTERSUN

5 янв 2017 : 		 WINTERSUN завершили работу над альбомом

16 ноя 2016 : 		 WINTERSUN ищут гитариста

31 авг 2013 : 		 Видео с выступления WINTERSUN

13 авг 2013 : 		 WINTERSUN исполнили новую песню

9 фев 2013 : 		 WINTERSUN приступили к микшированию “Time II”

19 дек 2012 : 		 Альбом WINTERSUN номинирован на Emma Gaala

8 дек 2012 : 		 Видео с выступления WINTERSUN

1 ноя 2012 : 		 Видео с выступления WINTERSUN

19 окт 2012 : 		 Превью бонус-DVD из нового альбома WINTERSUN

17 окт 2012 : 		 Новый альбом WINTERSUN доступен для прослушивания

13 окт 2012 : 		 Превью бонус-DVD из нового альбома WINTERSUN

5 окт 2012 : 		 Тизер нового альбома WINTERSUN

30 сен 2012 : 		 Превью бонус-DVD из нового альбома WINTERSUN

28 сен 2012 : 		 Лидер WINTERSUN ответил на вопросы поклонников

16 сен 2012 : 		 Превью бонус-DVD из нового альбома WINTERSUN

14 сен 2012 : 		 Выход нового альбома WINTERSUN отложен

11 сен 2012 : 		 Запись хора для нового альбома WINTERSUN

1 сен 2012 : 		 Лидер WINTERSUN ответил на вопросы поклонников

24 авг 2012 : 		 Фрагменты новых песен WINTERSUN

17 авг 2012 : 		 Обложка нового альбома WINTERSUN

9 авг 2012 : 		 Лидер WINTERSUN ответил на вопросы поклонников

21 июл 2012 : 		 Трейлер нового альбома WINTERSUN

19 июл 2012 : 		 Выход нового альбома WINTERSUN перенесен на неделю вперед

11 июл 2012 : 		 Трейлер нового альбома WINTERSUN

5 июл 2012 : 		 Трейлер нового альбома WINTERSUN

29 май 2012 : 		 Трек-лист нового альбома WINTERSUN и его детали

22 ноя 2010 : 		 Лидер WINTERSUN о новом альбоме

25 окт 2006 : 		 Новый альбом WINTERSUN будет сведен в мае

9 май 2006 : 		 WINTERSUN начинают запись нового альбома

1 окт 2005 : 		 WINTERSUN готовятся к записи второго альбома

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Обучающее видео от WINTERSUN

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WINTERSUN опубликовали play-through-видео к новой композиции“Eternal Darkness (Autumn)”, которая включена в выходящий 21 июля на Nuclear Blast альбом "The Forest Seasons".

WINTERSUN - вЂњEternal Darkness (Autumn)вЂќ Guitar Playthrough Video Streaming







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