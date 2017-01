сегодня



Трек-лист нового альбома WINTERSUN WINTERSUN опубликовали трек-лист нового альбома, состоящего из четырех песен продолжительностью в 12 каждая:



“Awaken From The Dark Slumber (Spring)”

“Part I – The Dark Slumber”

“Part II – The Awakening”

“The Forest That Weeps (Summer)”

“Eternal Darkness (Autumn)”

“Part I – Haunting Darkness”

“Part II – The Call Of The Dark Dream”

“Part III – Beyond The Infinite Universe”

“Part IV – Death”

“Loneliness (Winter)”







