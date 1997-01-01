Трек-лист нового альбома WINTERSUN

WINTERSUN опубликовали трек-лист нового альбома, состоящего из четырех песен продолжительностью в 12 каждая:
“Awaken From The Dark Slumber (Spring)”
“Part I – The Dark Slumber”
“Part II – The Awakening”
“The Forest That Weeps (Summer)”
“Eternal Darkness (Autumn)”
“Part I – Haunting Darkness”
“Part II – The Call Of The Dark Dream”
“Part III – Beyond The Infinite Universe”
“Part IV – Death”
“Loneliness (Winter)”
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