14 апр 2017



WINTERSUN нашли гитариста WINTERSUN объявили о том, что новым гитаристом группы стал уроженец Пакистана Asim Searah, переехавший в Финляндию в возрасте 18 лет.



Jari Mäenpää: «Мы уже достаточно давно о нём знали и в курсе, что он хороший вокалист, но даже не подозревали о том насколько он хороший и талантливый вокалист. Asim оказался первым, кто прислал нам своё видео, и удивил в хорошем смысле слова. После того как мы посмотрели всех претендентов и провели живые прослушивания, мы поняли что он - именно тот, кого мы и хотим видеть в нашем составе. Он мотивирован и страстен с сильным рвением к металлу — отличный гитарист и вокалист, который прекрасно усилит наше концертное звучание!»







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