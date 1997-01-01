Обложка нового альбома WINTERSUN

WINTERSUN опубликовали обложку нового альбома "The Forest Seasons", выход которого намечен на этот год. Также коллектив на прошлой неделе объявил о том, что с первого марта стартует кампания по сбору средств, в ходе которой можно будет приобрести и новую пластинку, которые будут направлены на строительство студии, в которой Jari Mäenpää наконец-то сможет записать "Time II". Оформление альбома было создано в сотрудничестве с Gyula Havancsák'ом.
Dominion
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