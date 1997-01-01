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*Wintersun*



1 фев 2017 : 		 Обложка нового альбома WINTERSUN

20 янв 2017 : 		 Трек-лист нового альбома WINTERSUN

12 янв 2017 : 		 Название нового альбома WINTERSUN

5 янв 2017 : 		 WINTERSUN завершили работу над альбомом

16 ноя 2016 : 		 WINTERSUN ищут гитариста

31 авг 2013 : 		 Видео с выступления WINTERSUN

13 авг 2013 : 		 WINTERSUN исполнили новую песню

9 фев 2013 : 		 WINTERSUN приступили к микшированию “Time II”

19 дек 2012 : 		 Альбом WINTERSUN номинирован на Emma Gaala

8 дек 2012 : 		 Видео с выступления WINTERSUN

1 ноя 2012 : 		 Видео с выступления WINTERSUN

19 окт 2012 : 		 Превью бонус-DVD из нового альбома WINTERSUN

17 окт 2012 : 		 Новый альбом WINTERSUN доступен для прослушивания

13 окт 2012 : 		 Превью бонус-DVD из нового альбома WINTERSUN

5 окт 2012 : 		 Тизер нового альбома WINTERSUN

30 сен 2012 : 		 Превью бонус-DVD из нового альбома WINTERSUN

28 сен 2012 : 		 Лидер WINTERSUN ответил на вопросы поклонников

16 сен 2012 : 		 Превью бонус-DVD из нового альбома WINTERSUN

14 сен 2012 : 		 Выход нового альбома WINTERSUN отложен

11 сен 2012 : 		 Запись хора для нового альбома WINTERSUN

1 сен 2012 : 		 Лидер WINTERSUN ответил на вопросы поклонников

24 авг 2012 : 		 Фрагменты новых песен WINTERSUN

17 авг 2012 : 		 Обложка нового альбома WINTERSUN

9 авг 2012 : 		 Лидер WINTERSUN ответил на вопросы поклонников

21 июл 2012 : 		 Трейлер нового альбома WINTERSUN

19 июл 2012 : 		 Выход нового альбома WINTERSUN перенесен на неделю вперед

11 июл 2012 : 		 Трейлер нового альбома WINTERSUN

5 июл 2012 : 		 Трейлер нового альбома WINTERSUN

29 май 2012 : 		 Трек-лист нового альбома WINTERSUN и его детали

22 ноя 2010 : 		 Лидер WINTERSUN о новом альбоме

25 окт 2006 : 		 Новый альбом WINTERSUN будет сведен в мае

9 май 2006 : 		 WINTERSUN начинают запись нового альбома

1 окт 2005 : 		 WINTERSUN готовятся к записи второго альбома

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Обложка нового альбома WINTERSUN

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WINTERSUN опубликовали обложку нового альбома "The Forest Seasons", выход которого намечен на этот год. Также коллектив на прошлой неделе объявил о том, что с первого марта стартует кампания по сбору средств, в ходе которой можно будет приобрести и новую пластинку, которые будут направлены на строительство студии, в которой Jari Mäenpää наконец-то сможет записать "Time II". Оформление альбома было создано в сотрудничестве с Gyula Havancsák'ом.

WINTERSUN: 'The Forest Seasons' Cover Artwork Unveiled



wintersunforestseasonscover_638




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Dominion
1 фев 2017, 22:13		О_о


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