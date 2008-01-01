Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Как ACCEPT оказались на разогреве у SABATON [33]
*TOM ARAYA пока не уверен в том, что SLAYER будут и дальше выпускать ал... [28]
*Новый альбом PARADISE LOST увидит свет летом [26]
*ICE-T объяснил, как DAVE MUSTAINE оказался на новом альбоме BODY COUNT [24]
*RAINBOW записали две новые песни в студии [24]
*
[= ||| все новости группы



*Papa Roach*



30 апр 2017 : 		 Новое видео PAPA ROACH

28 апр 2017 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

21 апр 2017 : 		 Новая песня PAPA ROACH

2 апр 2017 : 		 Новые песни PAPA ROACH

24 мар 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома PAPA ROACH

17 фев 2017 : 		 Новая песня PAPA ROACH

10 фев 2017 : 		 Концертное видео PAPA ROACH

2 ноя 2016 : 		 Новая песня PAPA ROACH

22 окт 2016 : 		 Тизер нового альбома PAPA ROACH

22 июл 2016 : 		 PAPA ROACH обещают сюрпризы

27 май 2016 : 		 PAPA ROACH запустили кампанию

12 фев 2016 : 		 Делюкс-издание PAPA ROACH выйдет в марте

27 янв 2016 : 		 PAPA ROACH приступят к работе на следующей неделе

26 дек 2015 : 		 Новое видео PAPA ROACH

22 дек 2015 : 		 Вокалист PAPA ROACH отвечает на «25 важных вопросов»

17 ноя 2015 : 		 PAPA ROACH могут начать работу над новым материалом в феврале

4 ноя 2015 : 		 PAPA ROACH & MARIA BRINK: Лучшее из тура

19 окт 2015 : 		 Гитарист PAPA ROACH о планах группы

9 сен 2015 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Все очень довольны альбомом!»

13 июл 2015 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Cовременная поп-сцена — бесполезная ерунда»

4 июл 2015 : 		 PAPA ROACH "немного удивлены" теплым приемом новых песен

26 июн 2015 : 		 Вокалист PAPA ROACH о недавних словах басиста KISS

8 июн 2015 : 		 Профессиональное видео с выступления PAPA ROACH

24 май 2015 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT присоединилась на сцене к PAPA ROACH

21 май 2015 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Несмотря на то, что я хочу иногда им дать в рожу, мы братья!»

20 май 2015 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT присоединилась на сцене к PAPA ROACH

23 апр 2015 : 		 Новое видео PAPA ROACH с вокалисткой IN THIS MOMENT

8 мар 2015 : 		 Вокалист PAPA ROACH: "Eще каких-нибудь пять лет - и року вновь не будет равных на планете"

29 янв 2015 : 		 Акустика от PAPA ROACH

23 янв 2015 : 		 Новый альбом PAPA ROACH доступен для прослушивания

20 янв 2015 : 		 Новая песня PAPA ROACH

14 янв 2015 : 		 Новая песня PAPA ROACH

30 дек 2014 : 		 PAPA ROACH: «У нас не было законченных песен перед записью»

17 дек 2014 : 		 Новая песня PAPA ROACH

17 дек 2014 : 		 JACOBY SHADDIX из PAPA ROACH вспоминает о совместных попойках с EMINEM'ом

14 ноя 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления PAPA ROACH

5 ноя 2014 : 		 Новое видео PAPA ROACH

31 окт 2014 : 		 PAPA ROACH исполнили новую песню

19 окт 2014 : 		 Новая песня PAPA ROACH

9 окт 2014 : 		 Новый альбом PAPA ROACH выйдет в январе

31 авг 2014 : 		 PAPA ROACH определились с новым синглом

5 фев 2014 : 		 PAPA ROACH отправились в студию

24 сен 2013 : 		 DAVE BUCKNER выступил с PAPA ROACH

20 сен 2013 : 		 У вокалиста PAPA ROACH родился ребенок

6 авг 2013 : 		 У вокалиста PAPA ROACH вновь проблема с вокалом

21 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления PAPA ROACH

18 апр 2013 : 		 Новое видео PAPA ROACH

2 апр 2013 : 		 Японский бонус PAPA ROACH

31 дек 2012 : 		 Новое видео PAPA ROACH

22 дек 2012 : 		 Новое видео PAPA ROACH

15 дек 2012 : 		 Новое видео PAPA ROACH

16 ноя 2012 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

24 окт 2012 : 		 PAPA ROACH ответили на вопросы поклонников

2 окт 2012 : 		 Новый альбом PAPA ROACH доступен для прослушивания

26 авг 2012 : 		 Вокалист PAPA ROACH об операции; группа выбыла из Rockstar Energy Drink Uproar Festival

23 авг 2012 : 		 PAPA ROACH отменили концерт из-за проблем с вокалом

18 авг 2012 : 		 Новое видео PAPA ROACH

15 авг 2012 : 		 Фронтмен PAPA ROACH: «RANDY BLYTHE — отличный мужик»

27 июл 2012 : 		 Новая песня PAPA ROACH

11 июл 2012 : 		 Новый альбом PAPA ROACH выйдет в октябре

15 июн 2012 : 		 Вокалист SIXX:A.M. продюсирует новый альбом PAPA ROACH

29 апр 2012 : 		 PAPA ROACH в акустике

23 фев 2012 : 		 Новое видео PAPA ROACH

31 окт 2010 : 		 Новое видео PAPA ROACH

10 сен 2010 : 		 EPK от PAPA ROACH

7 июл 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового диска PAPA ROACH

1 июл 2010 : 		 Нове видео PAPA ROACH

16 июн 2010 : 		 Новая песня PAPA ROACH

11 июн 2010 : 		 Детали нового альбома PAPA ROACH

22 май 2010 : 		 Новый релиз PAPA ROACH выйдет в августе

22 мар 2010 : 		 Тизер нового концертного альбома PAPA ROACH

25 фев 2010 : 		 PAPA ROACH записали 5 новых песен для концертного альбома

17 янв 2009 : 		 В марте выйдет новый альбом PAPA ROACH

22 дек 2008 : 		 Новая песня от PAPA ROACH

7 ноя 2008 : 		 Новое видео от PAPA ROACH

12 сен 2008 : 		 Выход нового альбома PAPA ROACH откладывается до марта

| - |
|||| 30 апр 2017

Новое видео PAPA ROACH

*
zoom
*
* *
"Help", новое видео группы PAPA ROACH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома "Crooked Teeth", релиз которого намечен на девятнадцатое мая.

PAPA ROACH Releases 'Help' Music Video



paparoachcrookedteethalbumbigger




Like!+4Dislike!-4


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 644

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом