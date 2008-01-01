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Вокалист PAPA ROACH о новом альбоме Вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix в интервью Rock Sound рассказал о прогрессе в работе над новым альбомом:



«Мы работали с теми же продюсерами, с которыми записывали прошлый альбом, так что это своего рода продолжение, и это прекрасно. Мы поставили несколько песен нашим друзьям из BEARTOOTH и ещё кое-кому прошлым вечером, и все прониклись. Так что прикольно играть новые треки и видеть, как их цепляет. Так что настрой отличный. Ну если только тебя не облажали по полной. И если так, то они те ещё засранцы!»















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