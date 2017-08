30 авг 2017



Обучающее видео от CRADLE OF FILTH CRADLE OF FILTH опубликовали видео, в котором исполняют на басу "Heartbreak And Seance" из нового альбома "Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay". Завтра на официальной Facebook-странице состоится сессия вопросов-ответов с лидером команды, Dani Filth'ом.



















