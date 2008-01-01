Лидер CRADLE OF FILTH: «Gene просто идиот»

В ходе недавнего интервью у лидера CRADLE OF FILTH спросили, что он думает о попытках Gene'a Simmons'a запатентовать «козу», на что он ответил:
«Wendy Dio сказала, что Ронни это сделал первым, но жест всё равно ему не принадлежит, это древний символ.
А Gene Simmons просто идиот. Если бы он мог, то запатентовал бы воздух, смекаете? Уверен, что это он всё изобрел — лампочку, нет, это был не Эдисон, это был Gene. Деревья — это он придумал их. Обувь, способность ходить... Я приписываю все открытия великому Gene'y Simmons'y!»
WarSong
L_A
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