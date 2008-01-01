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*Cradle of Filth*



1 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома CRADLE OF FILTH

30 авг 2017 : 		 Обучающее видео от CRADLE OF FILTH

24 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома CRADLE OF FILTH

18 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома CRADLE OF FILTH

8 авг 2017 : 		 Видео с текстом от CRADLE OF FILTH

4 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома CRADLE OF FILTH

12 июл 2017 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

16 июн 2017 : 		 Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет осенью

24 апр 2017 : 		 CRADLE OF FILTH сняли новый клип в Риге

19 апр 2017 : 		 Клавишница CRADLE OF FILTH считает, что новый альбом группы "божественен"

21 мар 2017 : 		 KANYE WEST надел футболку CRADLE OF FILTH

26 дек 2016 : 		 В новый альбом CRADLE OF FILTH войдёт кавер ANNIHILATOR

26 дек 2016 : 		 EP клавишницы CRADLE OF FILTH доступен для скачивания

19 дек 2016 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Если бы я и сожалел о чём-либо, так это о том, что было связано с водкой и Ред Буллом»

14 дек 2016 : 		 DANI FILTH о новом альбоме CRADLE OF FILTH

22 ноя 2016 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Я ненавижу PINK FLOYD»

13 окт 2016 : 		 CRADLE OF FILTH начнут запись в декабре

11 окт 2016 : 		 Винил CRADLE OF FILTH выйдет осенью

28 авг 2016 : 		 Тройник от CRADLE OF FILTH

8 авг 2016 : 		 CRADLE OF FILTH работают над новым материалом

9 июл 2016 : 		 Видео с текстом от CRADLE OF FILTH

25 июн 2016 : 		 Трейлер нового релиза CRADLE OF FILTH

17 июн 2016 : 		 Трейлеры нового релиза CRADLE OF FILTH

20 май 2016 : 		 Клавишница CRADLE OF FILTH извинилась перед российскими поклонниками

19 май 2016 : 		 CRADLE OF FILTH переиздадут “Cruelty And The Beast”

10 май 2016 : 		 Трейлер нового релиза CRADLE OF FILTH

29 апр 2016 : 		 Кавер-версия VAST от клавишницы CRADLE OF FILTH

21 апр 2016 : 		 CRADLE OF FILTH не знают отмечать ли им юбилей "Dusk... And Her Embrace"

17 апр 2016 : 		 CRADLE OF FILTH выпустят раннюю версию альбома "Dusk.. And Her Embrace"

5 апр 2016 : 		 Барабанщик CRADLE OF FILTH исполняет "Born In A Burial Gown"

31 мар 2016 : 		 CRADLE OF FILTH начнут сочинение в июне

2 мар 2016 : 		 CRADLE OF FILTH готовятся к выступлениям в России

16 фев 2016 : 		 Видео с выступления CRADLE OF FILTH

12 фев 2016 : 		 Видео полного выступления CRADLE OF FILTH

26 янв 2016 : 		 CRADLE OF FILTH отменили четыре шоу в США

26 дек 2015 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH: "Я боюсь за будущее музыки"

5 дек 2015 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

24 окт 2015 : 		 Видео с выступления CRADLE OF FILTH

21 авг 2015 : 		 Три видео от гитариста CRADLE OF FILTH

2 авг 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления CRADLE OF FILTH

30 июл 2015 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH о футболке "Jesus Is A Cunt"

30 июн 2015 : 		 Новая песня CRADLE OF FILTH

24 июн 2015 : 		 Новая песня CRADLE OF FILTH

18 июн 2015 : 		 Цензурная версия обложки нового альбома CRADLE OF FILTH

5 июн 2015 : 		 Трейлер нового альбома CRADLE OF FILTH

14 май 2015 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

1 май 2015 : 		 Трек-лист нового альбома CRADLE OF FILTH

20 апр 2015 : 		 Обложка нового альбома CRADLE OF FILTH

18 фев 2015 : 		 Женщина пыталась закрасить скандальную футболку CRADLE OF FILTH

6 фев 2015 : 		 CRADLE OF FILTH из студии

26 янв 2015 : 		 CRADLE OF FILTH из студии

20 янв 2015 : 		 Названия новых песен CRADLE OF FILTH

11 янв 2015 : 		 CRADLE OF FILTH из студии

8 янв 2015 : 		 CRADLE OF FILTH из студии

30 дек 2014 : 		 CRADLE OF FILTH опубликовали рабочее название будущего альбома

11 дек 2014 : 		 CRADLE OF FILTH завершили запись ударных

28 ноя 2014 : 		 CRADLE OF FILTH начали работу над альбомом

11 ноя 2014 : 		 CRADLE OF FILTH на Nuclear Blast Records

25 окт 2014 : 		 Китайский болванчик от CRADLE OF FILTH

21 окт 2014 : 		 Новый альбом CRADLE OF FILTH "многих удивит"

20 окт 2014 : 		 Концерт CRADLE OF FILTH в Новосибирске отменили

15 окт 2014 : 		 Концерт CRADLE OF FILTH в Нижнем Новгороде отменен

3 окт 2014 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о новых песнях

1 окт 2014 : 		 CRADLE OF FILTH начнут запись в ноябре

2 июл 2014 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH подтвердил уход гитариста

8 май 2014 : 		 CRADLE OF FILTH начнут запись в декабре

3 апр 2014 : 		 CRADLE OF FILTH работают над новым материалом

2 апр 2014 : 		 Концертное видео CRADLE OF FILTH

1 апр 2014 : 		 Демо от CRADLE OF FILTH

8 мар 2014 : 		 Концертное видео CRADLE OF FILTH

20 фев 2014 : 		 Демо CRADLE OF FILTH выйдет на виниле

29 янв 2014 : 		 CRADLE OF FILTH поедут в тур с двумя сессионными гитаристами

15 янв 2014 : 		 Юбилейное издание от CRADLE OF FILTH

1 ноя 2013 : 		 CRADLE OF FILTH представили короткометражку

3 сен 2013 : 		 CRADLE OF FILTH отпразднуют юбилей "The Principle Of Evil Made Flesh"

19 июл 2013 : 		 Вокалист и клавишница CRADLE OF FILTH работают над совместным треком

6 июн 2013 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

24 май 2013 : 		 Трейлер расширенной версии последнего альбома CRADLE OF FILTH

20 май 2013 : 		 Расширенная версия последнего альбома CRADLE OF FILTH

28 фев 2013 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH об отмене тура по США

27 фев 2013 : 		 CRADLE OF FILTH запретили выступать в Китае

20 фев 2013 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT примет участие в концертах CRADLE OF FILTH

15 фев 2013 : 		 CRADLE OF FILTH отменили визит в США из-за «иммиграционных проблем»

19 окт 2012 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

16 окт 2012 : 		 Видео с текстом от CRADLE OF FILTH

11 окт 2012 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о любимом британском экстрим-альбоме

27 сен 2012 : 		 Семпл новой песни CRADLE OF FILTH

25 сен 2012 : 		 Видео с текстом от CRADLE OF FILTH

17 сен 2012 : 		 CRADLE OF FILTH открыли минисайт

14 сен 2012 : 		 Новая песня CRADLE OF FILTH

6 сен 2012 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Новый альбом звучит просто ох**нно»

5 сен 2012 : 		 Трек-лист нового альбома CRADLE OF FILTH

19 авг 2012 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH о новом альбоме

19 авг 2012 : 		 Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет в ноябре

5 авг 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления CRADLE OF FILTH

22 июн 2012 : 		 CRADLE OF FILTH начали микширование нового альбома

22 май 2012 : 		 CRADLE OF FILTH: видео из студии

5 апр 2012 : 		 Песня с нового релиза CRADLE OF FILTH

5 апр 2012 : 		 CRADLE OF FILTH готовятся к записи альбома

3 апр 2012 : 		 Трек-лист нового релиза CRADLE OF FILTH

12 мар 2012 : 		 Обложка нового релиза CRADLE OF FILTH

13 янв 2012 : 		 Sarah Jezebel Deva: «Я знаю, что многие ненавидят техно-треки CRADLE OF FILTH…»

11 янв 2012 : 		 Sarah Jezebel Deva «многому научилась» во время работы над оркестровым альбомом CRADLE OF FILTH

25 дек 2011 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA на оркестровом альбоме CRADLE OF FILTH

15 дек 2011 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH рассказал о следующем альбоме

25 окт 2011 : 		 CRADLE OF FILTH начали работу над новым полноформатным диском, оркестровый диск почти готов

4 окт 2011 : 		 Фрагмент нового релиза CRADLE OF FILTH

22 сен 2011 : 		 Трейлер нового релиза CRADLE OF FILTH

17 сен 2011 : 		 Семплы с нового релиза CRADLE OF FILTH

7 сен 2011 : 		 Трек-лист нового релиза CRADLE OF FILTH

24 авг 2011 : 		 Обложка нового релиза CRADLE OF FILTH?

16 авг 2011 : 		 Новый релиз CRADLE OF FILTH выйдет в октябре

23 июл 2011 : 		 CRADLE OF FILTH отменили выступления на WACKEN OPEN AIR

15 июл 2011 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH против охранника на французском фестивале LEZ'ARTS SCENIQUES

18 май 2011 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

15 мар 2011 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH заявил, что высокие налоги могут заставить многие группы отказаться от туров по США

5 мар 2011 : 		 Качественное видео с выступления CRADLE OF FILTH

17 фев 2011 : 		 CRADLE OF FILTH в программе "The Daily Habit"

6 янв 2011 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH об исключении из списка "символов Саффолка"

6 янв 2011 : 		 Фронтмена CRADLE OF FILTH исключили из списка "символов Саффолка"

2 дек 2010 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH ответил на вопросы фэнов

15 ноя 2010 : 		 CRADLE OF FILTH продолжат работу над оркестровым альбомом

12 ноя 2010 : 		 Содержимое фэн-бокса CRADLE OF FILTH. Видео

4 ноя 2010 : 		 CRADLE OF FILTH исполнили новую песню на MTV

3 ноя 2010 : 		 Гитарист CRADLE OF FILTH: «Когда я сочиняю музыку, то делаю это не ради денег»

22 окт 2010 : 		 Превью новой песни CRADLE OF FILTH

17 окт 2010 : 		 Новая песня CRADLE OF FILTH

14 окт 2010 : 		 Детали лимитированного издания CRADLE OF FILTH

7 окт 2010 : 		 Новая песня CRADLE OF FILTH

5 окт 2010 : 		 Новости от CRADLE OF FILTH

1 окт 2010 : 		 Детали специального издания нового альбома CRADLE OF FILTH

29 сен 2010 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

23 сен 2010 : 		 Превью новой песни CRADLE OF FILTH

22 сен 2010 : 		 CRADLE OF FILTH выпустят специальное издание альбома 'Darkly, Darkly, Venus Aversa'

14 сен 2010 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH назван одним из 10 символов графства Саффолк.

21 авг 2010 : 		 Обложка нового альбома CRADLE OF FILTH

3 авг 2010 : 		 Название нового альбома CRADLE OF FILTH

8 июл 2010 : 		 Новый альбом CRADLE OF FILTH в США выйдет на Nuclear Blast

29 апр 2010 : 		 CRADLE OF FILTH подписали контракт с PEACEVILLE RECORDS

23 ноя 2009 : 		 CRADLE OF FILTH работают над «быстрым и тяжёлым альбомом»

19 окт 2009 : 		 CRADLE OF FILTH работают над новым материалом

21 авг 2009 : 		 CRADLE OF FILTH прокомментировали свое незавершенное выступление на BLOODSTOCK OPEN AIR

1 авг 2009 : 		 Новое видео от CRADLE OF FILTH

20 апр 2009 : 		 Концерт CRADLE OF FILTH в Минске отменен

4 мар 2009 : 		 Тёмная сторона фронтмена CRADLE OF FILTH

9 янв 2009 : 		 Доступно демо CRADLE OF FILTH

28 сен 2008 : 		 Семплы с нового альбома CRADLE OF FILTH

17 сен 2008 : 		 Подробности специального издания нового альбома CRADLE OF FILTH

29 авг 2008 : 		 CRADLE OF FILTH: новая песня в сети

26 авг 2008 : 		 Обложка нового альбома CRADLE OF FILTH

1 авг 2008 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH поведал о концепции нового альбома

22 июл 2008 : 		 Название и трек-лист нового альбома CRADLE OF FILTH

26 мар 2008 : 		 Бывший гитарист CRADLE OF FILTH о своем новом проекте

14 фев 2008 : 		 Новая песня от бэк-вокалистки CRADLE OF FILTH

8 фев 2008 : 		 CRADLE OF FILTH выпустили конфеты в оберке в виде миниатюрного гроба

26 янв 2008 : 		 Доступен новый ремикс CRADLE OF FILTH

15 янв 2008 : 		 CRADLE OF FILTH: новая песня в сети

12 дек 2007 : 		 Подробности о специальном издании CRADLE OF FILTH

6 дек 2007 : 		 CRADLE OF FILTH сочиняют новый материал

18 ноя 2007 : 		 Делюкс-издание последнего альбома CRADLE OF FILTH

23 сен 2007 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

30 июн 2007 : 		 Новое видео от CRADLE OF FILTH

24 ноя 2006 : 		 CRADLE OF FILTH: изменения в составе

20 ноя 2006 : 		 CRADLE OF FILTH: новое концертное видео в сети

13 ноя 2006 : 		 CRADLE OF FILTH заканчивают микшировать оставшиеся треки 'Thornography'

12 сен 2006 : 		 CRADLE OF FILTH: Оркестровый трибьют выйдет 19 сентября

31 июл 2006 : 		 Новый альбом CRADLE OF FILTH в октябре

24 июл 2006 : 		 CRADLE OF FILTH начали сведение нового альбома

19 июл 2006 : 		 Свежие фотографии от CRADLE OF FILTH

24 май 2006 : 		 Опубликована обложка нового альбома CRADLE OF FILTH

22 апр 2006 : 		 Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет в сентябре

11 мар 2006 : 		 CRADLE OF FILTH о новом альбоме

19 ноя 2005 : 		 CRADLE OF FILTH: новый альбом будет "в тему"

17 ноя 2005 : 		 CRADLE OF FILTH: вести из студии

3 окт 2005 : 		 CRADLE OF FILTH: детали DVD "Peace Through Superior Firepower"

17 авг 2005 : 		 CRADLE OF FILTH: басист DAVE PYBUS снова в строю

21 июл 2005 : 		 CRADLE OF FILTH отметят Хеллоуин выпуском книги

16 июл 2004 : 		 Полный трек-лист нового альбома CRADLE OF FILTH

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Трейлер нового альбома CRADLE OF FILTH

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CRADLE OF FILTH опубликовали трейлер к новому альбому "Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay", выход которого намечен на 22 сентября на Nuclear Blast.

CRADLE OF FILTH Leader DANI FILTH Discusses Cover Of ANNIHILATOR Classic вЂњAlison HellвЂќ; Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay Video Trailer #4 Streaming












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