8 авг 2017



Видео с текстом от CRADLE OF FILTH CRADLE OF FILTH опубликовали официальное видео с текстом на песню "You Will Know The Lion By His Claw". Эта песня взята из альбома "Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay", выходящего двадцать второго сентября на Nuclear Blast.



























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