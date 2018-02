сегодня



Лидер CRADLE OF FILTH о решении SLAYER уйти на покой: «Не верю, может, всё ради продаж?» В ходе недавнего интервью для Mammoth Metal TV у лидера CRADLE OF FILTH спросили, что он думает о недавнем решении SLAYER о прощальном турне:



«Я ни на йоту в это не верю. Помню, Ozzy "ездил в прощальный тур" году так в 1983-м [на самом деле это был 1992 год], SCORPIONS так делали, ACCEPT... Ну посмотрим. Я к тому, что если деньги капают, то люди не уйдут. Может, это ещё один способ поднять продажи — объявить подобный тур. Это было бы даже немного грустно. Я думаю, что всё ровно то же самое, как, к примеру, с Danzig. Просто понять: должен я это делать или?.. Мне комфортно? Возможно, им достаточно комфортно, чтобы думать об уходе. Им хорошо платят за концерты. Думаю, что всё у них будет нормально».



О состоянии переиздания "The Cruelty And The Beast":



«О, ну всё крутится. Мы потратили шесть недель на работу, и пусть это звучит как большой период времени, но если бы вы знали о трудностях... Если бы вы знали, что мы всё переносили с мастер-лент, у них собственная синхронизирующая дорожка, им ещё и двадцать лет, то многое нужно было поменять. Предстояло много работы, пока всё было доведено до состоянии, когда это будет звучать лучше, но не будет потеряна атмосфера. Я думаю, что люди это оценят. Мы сделали весь альбом, а также "Hallowed Be Thy Name" — тот трек, который, как мы считаем, вписывался в альбом, но также был провален по ударным. Думаю, что люди оценят наши старания. На самом деле, мы ещё не закончили. Дело в том, что Scott — настоящий перфекционист. Несмотря на то, что у него есть другая работа, он продолжает присылать мне миксы. Мы не хотим просто задрать громкость. Мы просто хотим, чтобы фанаты очень гордились тем, во что мы верим, и просто хотим сохранить атмосферу, потому как грань невероятно тонка между тем, как сделать отличное современное и грандиозное звучание и при этом полностью уничтожить всю атмосферность. И понятно, что мы хотим это всё сохранить. Это было весело, настоящее путешествие по волнам памяти. Да, мне не терпится дождаться момента, когда люди всё это услышат. Не знаю, когда всё выйдет, но выйдет в этом году».









"Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay" was released last September via Nuclear Blast.









+6 -2



( 1 )





просмотров: 1272