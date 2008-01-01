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*Будет ли новый альбом SLAYER? Гитарист SLAYER говорит, что нет [41]
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*Cradle of Filth*



5 фев 2018 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о решении SLAYER уйти на покой: «Не верю, может, всё ради продаж?»

13 дек 2017 : 		 Переиздание CRADLE OF FILTH выйдет в следующем году

16 сен 2017 : 		 Видео с текстом от CRADLE OF FILTH

11 сен 2017 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Gene просто идиот»

1 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома CRADLE OF FILTH

30 авг 2017 : 		 Обучающее видео от CRADLE OF FILTH

24 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома CRADLE OF FILTH

18 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома CRADLE OF FILTH

8 авг 2017 : 		 Видео с текстом от CRADLE OF FILTH

4 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома CRADLE OF FILTH

12 июл 2017 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

16 июн 2017 : 		 Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет осенью

24 апр 2017 : 		 CRADLE OF FILTH сняли новый клип в Риге

19 апр 2017 : 		 Клавишница CRADLE OF FILTH считает, что новый альбом группы "божественен"

21 мар 2017 : 		 KANYE WEST надел футболку CRADLE OF FILTH

26 дек 2016 : 		 В новый альбом CRADLE OF FILTH войдёт кавер ANNIHILATOR

26 дек 2016 : 		 EP клавишницы CRADLE OF FILTH доступен для скачивания

19 дек 2016 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Если бы я и сожалел о чём-либо, так это о том, что было связано с водкой и Ред Буллом»

14 дек 2016 : 		 DANI FILTH о новом альбоме CRADLE OF FILTH

22 ноя 2016 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Я ненавижу PINK FLOYD»

13 окт 2016 : 		 CRADLE OF FILTH начнут запись в декабре

11 окт 2016 : 		 Винил CRADLE OF FILTH выйдет осенью

28 авг 2016 : 		 Тройник от CRADLE OF FILTH

8 авг 2016 : 		 CRADLE OF FILTH работают над новым материалом

9 июл 2016 : 		 Видео с текстом от CRADLE OF FILTH

25 июн 2016 : 		 Трейлер нового релиза CRADLE OF FILTH

17 июн 2016 : 		 Трейлеры нового релиза CRADLE OF FILTH

20 май 2016 : 		 Клавишница CRADLE OF FILTH извинилась перед российскими поклонниками

19 май 2016 : 		 CRADLE OF FILTH переиздадут “Cruelty And The Beast”

10 май 2016 : 		 Трейлер нового релиза CRADLE OF FILTH

29 апр 2016 : 		 Кавер-версия VAST от клавишницы CRADLE OF FILTH

21 апр 2016 : 		 CRADLE OF FILTH не знают отмечать ли им юбилей "Dusk... And Her Embrace"

17 апр 2016 : 		 CRADLE OF FILTH выпустят раннюю версию альбома "Dusk.. And Her Embrace"

5 апр 2016 : 		 Барабанщик CRADLE OF FILTH исполняет "Born In A Burial Gown"

31 мар 2016 : 		 CRADLE OF FILTH начнут сочинение в июне

2 мар 2016 : 		 CRADLE OF FILTH готовятся к выступлениям в России

16 фев 2016 : 		 Видео с выступления CRADLE OF FILTH

12 фев 2016 : 		 Видео полного выступления CRADLE OF FILTH

26 янв 2016 : 		 CRADLE OF FILTH отменили четыре шоу в США

26 дек 2015 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH: "Я боюсь за будущее музыки"

5 дек 2015 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

24 окт 2015 : 		 Видео с выступления CRADLE OF FILTH

21 авг 2015 : 		 Три видео от гитариста CRADLE OF FILTH

2 авг 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления CRADLE OF FILTH

30 июл 2015 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH о футболке "Jesus Is A Cunt"

30 июн 2015 : 		 Новая песня CRADLE OF FILTH

24 июн 2015 : 		 Новая песня CRADLE OF FILTH

18 июн 2015 : 		 Цензурная версия обложки нового альбома CRADLE OF FILTH

5 июн 2015 : 		 Трейлер нового альбома CRADLE OF FILTH

14 май 2015 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

1 май 2015 : 		 Трек-лист нового альбома CRADLE OF FILTH

20 апр 2015 : 		 Обложка нового альбома CRADLE OF FILTH

18 фев 2015 : 		 Женщина пыталась закрасить скандальную футболку CRADLE OF FILTH

6 фев 2015 : 		 CRADLE OF FILTH из студии

26 янв 2015 : 		 CRADLE OF FILTH из студии

20 янв 2015 : 		 Названия новых песен CRADLE OF FILTH

11 янв 2015 : 		 CRADLE OF FILTH из студии

8 янв 2015 : 		 CRADLE OF FILTH из студии

30 дек 2014 : 		 CRADLE OF FILTH опубликовали рабочее название будущего альбома

11 дек 2014 : 		 CRADLE OF FILTH завершили запись ударных

28 ноя 2014 : 		 CRADLE OF FILTH начали работу над альбомом

11 ноя 2014 : 		 CRADLE OF FILTH на Nuclear Blast Records

25 окт 2014 : 		 Китайский болванчик от CRADLE OF FILTH

21 окт 2014 : 		 Новый альбом CRADLE OF FILTH "многих удивит"

20 окт 2014 : 		 Концерт CRADLE OF FILTH в Новосибирске отменили

15 окт 2014 : 		 Концерт CRADLE OF FILTH в Нижнем Новгороде отменен

3 окт 2014 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о новых песнях

1 окт 2014 : 		 CRADLE OF FILTH начнут запись в ноябре

2 июл 2014 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH подтвердил уход гитариста

8 май 2014 : 		 CRADLE OF FILTH начнут запись в декабре

3 апр 2014 : 		 CRADLE OF FILTH работают над новым материалом

2 апр 2014 : 		 Концертное видео CRADLE OF FILTH

1 апр 2014 : 		 Демо от CRADLE OF FILTH

8 мар 2014 : 		 Концертное видео CRADLE OF FILTH

20 фев 2014 : 		 Демо CRADLE OF FILTH выйдет на виниле

29 янв 2014 : 		 CRADLE OF FILTH поедут в тур с двумя сессионными гитаристами

15 янв 2014 : 		 Юбилейное издание от CRADLE OF FILTH

1 ноя 2013 : 		 CRADLE OF FILTH представили короткометражку

3 сен 2013 : 		 CRADLE OF FILTH отпразднуют юбилей "The Principle Of Evil Made Flesh"

19 июл 2013 : 		 Вокалист и клавишница CRADLE OF FILTH работают над совместным треком

6 июн 2013 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

24 май 2013 : 		 Трейлер расширенной версии последнего альбома CRADLE OF FILTH

20 май 2013 : 		 Расширенная версия последнего альбома CRADLE OF FILTH

28 фев 2013 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH об отмене тура по США

27 фев 2013 : 		 CRADLE OF FILTH запретили выступать в Китае

20 фев 2013 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT примет участие в концертах CRADLE OF FILTH

15 фев 2013 : 		 CRADLE OF FILTH отменили визит в США из-за «иммиграционных проблем»

19 окт 2012 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

16 окт 2012 : 		 Видео с текстом от CRADLE OF FILTH

11 окт 2012 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о любимом британском экстрим-альбоме

27 сен 2012 : 		 Семпл новой песни CRADLE OF FILTH

25 сен 2012 : 		 Видео с текстом от CRADLE OF FILTH

17 сен 2012 : 		 CRADLE OF FILTH открыли минисайт

14 сен 2012 : 		 Новая песня CRADLE OF FILTH

6 сен 2012 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Новый альбом звучит просто ох**нно»

5 сен 2012 : 		 Трек-лист нового альбома CRADLE OF FILTH

19 авг 2012 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH о новом альбоме

19 авг 2012 : 		 Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет в ноябре

5 авг 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления CRADLE OF FILTH

22 июн 2012 : 		 CRADLE OF FILTH начали микширование нового альбома

22 май 2012 : 		 CRADLE OF FILTH: видео из студии

5 апр 2012 : 		 Песня с нового релиза CRADLE OF FILTH

5 апр 2012 : 		 CRADLE OF FILTH готовятся к записи альбома

3 апр 2012 : 		 Трек-лист нового релиза CRADLE OF FILTH

12 мар 2012 : 		 Обложка нового релиза CRADLE OF FILTH

13 янв 2012 : 		 Sarah Jezebel Deva: «Я знаю, что многие ненавидят техно-треки CRADLE OF FILTH…»

11 янв 2012 : 		 Sarah Jezebel Deva «многому научилась» во время работы над оркестровым альбомом CRADLE OF FILTH

25 дек 2011 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA на оркестровом альбоме CRADLE OF FILTH

15 дек 2011 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH рассказал о следующем альбоме

25 окт 2011 : 		 CRADLE OF FILTH начали работу над новым полноформатным диском, оркестровый диск почти готов

4 окт 2011 : 		 Фрагмент нового релиза CRADLE OF FILTH

22 сен 2011 : 		 Трейлер нового релиза CRADLE OF FILTH

17 сен 2011 : 		 Семплы с нового релиза CRADLE OF FILTH

7 сен 2011 : 		 Трек-лист нового релиза CRADLE OF FILTH

24 авг 2011 : 		 Обложка нового релиза CRADLE OF FILTH?

16 авг 2011 : 		 Новый релиз CRADLE OF FILTH выйдет в октябре

23 июл 2011 : 		 CRADLE OF FILTH отменили выступления на WACKEN OPEN AIR

15 июл 2011 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH против охранника на французском фестивале LEZ'ARTS SCENIQUES

18 май 2011 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

15 мар 2011 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH заявил, что высокие налоги могут заставить многие группы отказаться от туров по США

5 мар 2011 : 		 Качественное видео с выступления CRADLE OF FILTH

17 фев 2011 : 		 CRADLE OF FILTH в программе "The Daily Habit"

6 янв 2011 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH об исключении из списка "символов Саффолка"

6 янв 2011 : 		 Фронтмена CRADLE OF FILTH исключили из списка "символов Саффолка"

2 дек 2010 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH ответил на вопросы фэнов

15 ноя 2010 : 		 CRADLE OF FILTH продолжат работу над оркестровым альбомом

12 ноя 2010 : 		 Содержимое фэн-бокса CRADLE OF FILTH. Видео

4 ноя 2010 : 		 CRADLE OF FILTH исполнили новую песню на MTV

3 ноя 2010 : 		 Гитарист CRADLE OF FILTH: «Когда я сочиняю музыку, то делаю это не ради денег»

22 окт 2010 : 		 Превью новой песни CRADLE OF FILTH

17 окт 2010 : 		 Новая песня CRADLE OF FILTH

14 окт 2010 : 		 Детали лимитированного издания CRADLE OF FILTH

7 окт 2010 : 		 Новая песня CRADLE OF FILTH

5 окт 2010 : 		 Новости от CRADLE OF FILTH

1 окт 2010 : 		 Детали специального издания нового альбома CRADLE OF FILTH

29 сен 2010 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

23 сен 2010 : 		 Превью новой песни CRADLE OF FILTH

22 сен 2010 : 		 CRADLE OF FILTH выпустят специальное издание альбома 'Darkly, Darkly, Venus Aversa'

14 сен 2010 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH назван одним из 10 символов графства Саффолк.

21 авг 2010 : 		 Обложка нового альбома CRADLE OF FILTH

3 авг 2010 : 		 Название нового альбома CRADLE OF FILTH

8 июл 2010 : 		 Новый альбом CRADLE OF FILTH в США выйдет на Nuclear Blast

29 апр 2010 : 		 CRADLE OF FILTH подписали контракт с PEACEVILLE RECORDS

23 ноя 2009 : 		 CRADLE OF FILTH работают над «быстрым и тяжёлым альбомом»

19 окт 2009 : 		 CRADLE OF FILTH работают над новым материалом

21 авг 2009 : 		 CRADLE OF FILTH прокомментировали свое незавершенное выступление на BLOODSTOCK OPEN AIR

1 авг 2009 : 		 Новое видео от CRADLE OF FILTH

20 апр 2009 : 		 Концерт CRADLE OF FILTH в Минске отменен

4 мар 2009 : 		 Тёмная сторона фронтмена CRADLE OF FILTH

9 янв 2009 : 		 Доступно демо CRADLE OF FILTH

28 сен 2008 : 		 Семплы с нового альбома CRADLE OF FILTH

17 сен 2008 : 		 Подробности специального издания нового альбома CRADLE OF FILTH

29 авг 2008 : 		 CRADLE OF FILTH: новая песня в сети

26 авг 2008 : 		 Обложка нового альбома CRADLE OF FILTH

1 авг 2008 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH поведал о концепции нового альбома

22 июл 2008 : 		 Название и трек-лист нового альбома CRADLE OF FILTH

26 мар 2008 : 		 Бывший гитарист CRADLE OF FILTH о своем новом проекте

14 фев 2008 : 		 Новая песня от бэк-вокалистки CRADLE OF FILTH

8 фев 2008 : 		 CRADLE OF FILTH выпустили конфеты в оберке в виде миниатюрного гроба

26 янв 2008 : 		 Доступен новый ремикс CRADLE OF FILTH

15 янв 2008 : 		 CRADLE OF FILTH: новая песня в сети

12 дек 2007 : 		 Подробности о специальном издании CRADLE OF FILTH

6 дек 2007 : 		 CRADLE OF FILTH сочиняют новый материал

18 ноя 2007 : 		 Делюкс-издание последнего альбома CRADLE OF FILTH

23 сен 2007 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

30 июн 2007 : 		 Новое видео от CRADLE OF FILTH

24 ноя 2006 : 		 CRADLE OF FILTH: изменения в составе

20 ноя 2006 : 		 CRADLE OF FILTH: новое концертное видео в сети

13 ноя 2006 : 		 CRADLE OF FILTH заканчивают микшировать оставшиеся треки 'Thornography'

12 сен 2006 : 		 CRADLE OF FILTH: Оркестровый трибьют выйдет 19 сентября

31 июл 2006 : 		 Новый альбом CRADLE OF FILTH в октябре

24 июл 2006 : 		 CRADLE OF FILTH начали сведение нового альбома

19 июл 2006 : 		 Свежие фотографии от CRADLE OF FILTH

24 май 2006 : 		 Опубликована обложка нового альбома CRADLE OF FILTH

22 апр 2006 : 		 Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет в сентябре

11 мар 2006 : 		 CRADLE OF FILTH о новом альбоме

19 ноя 2005 : 		 CRADLE OF FILTH: новый альбом будет "в тему"

17 ноя 2005 : 		 CRADLE OF FILTH: вести из студии

3 окт 2005 : 		 CRADLE OF FILTH: детали DVD "Peace Through Superior Firepower"

17 авг 2005 : 		 CRADLE OF FILTH: басист DAVE PYBUS снова в строю

21 июл 2005 : 		 CRADLE OF FILTH отметят Хеллоуин выпуском книги

16 июл 2004 : 		 Полный трек-лист нового альбома CRADLE OF FILTH

4 июн 2003 : 		 CRADLE OF FILTH снимут новое видео

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Лидер CRADLE OF FILTH о решении SLAYER уйти на покой: «Не верю, может, всё ради продаж?»

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В ходе недавнего интервью для Mammoth Metal TV у лидера CRADLE OF FILTH спросили, что он думает о недавнем решении SLAYER о прощальном турне:

«Я ни на йоту в это не верю. Помню, Ozzy "ездил в прощальный тур" году так в 1983-м [на самом деле это был 1992 год], SCORPIONS так делали, ACCEPT... Ну посмотрим. Я к тому, что если деньги капают, то люди не уйдут. Может, это ещё один способ поднять продажи — объявить подобный тур. Это было бы даже немного грустно. Я думаю, что всё ровно то же самое, как, к примеру, с Danzig. Просто понять: должен я это делать или?.. Мне комфортно? Возможно, им достаточно комфортно, чтобы думать об уходе. Им хорошо платят за концерты. Думаю, что всё у них будет нормально».

О состоянии переиздания "The Cruelty And The Beast":

«О, ну всё крутится. Мы потратили шесть недель на работу, и пусть это звучит как большой период времени, но если бы вы знали о трудностях... Если бы вы знали, что мы всё переносили с мастер-лент, у них собственная синхронизирующая дорожка, им ещё и двадцать лет, то многое нужно было поменять. Предстояло много работы, пока всё было доведено до состоянии, когда это будет звучать лучше, но не будет потеряна атмосфера. Я думаю, что люди это оценят. Мы сделали весь альбом, а также "Hallowed Be Thy Name" — тот трек, который, как мы считаем, вписывался в альбом, но также был провален по ударным. Думаю, что люди оценят наши старания. На самом деле, мы ещё не закончили. Дело в том, что Scott — настоящий перфекционист. Несмотря на то, что у него есть другая работа, он продолжает присылать мне миксы. Мы не хотим просто задрать громкость. Мы просто хотим, чтобы фанаты очень гордились тем, во что мы верим, и просто хотим сохранить атмосферу, потому как грань невероятно тонка между тем, как сделать отличное современное и грандиозное звучание и при этом полностью уничтожить всю атмосферность. И понятно, что мы хотим это всё сохранить. Это было весело, настоящее путешествие по волнам памяти. Да, мне не терпится дождаться момента, когда люди всё это услышат. Не знаю, когда всё выйдет, но выйдет в этом году».



CRADLE OF FILTH Frontman On SLAYER

"Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay" was released last September via Nuclear Blast.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Aiming High
5 фев 2018, 11:39		Надо,же - англичанин Accept упомянул.Надо это где-то записать!!!)))


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