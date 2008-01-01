Клавишница CRADLE OF FILTH считает, что новый альбом группы "божественен"
Клавишница CRADLE OF FILTH Lindsay Schoolcraft рассказала в социальных сетях о том, что новый альбом группы "полностью готов и звучит просто божественно". Других деталей о грядущей пластинке коллектива пока не поступало.
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